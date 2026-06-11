GEEKOMの最新製品：ACアダプター、HDMIケーブル、VESAマウントプレート付き

GEEKOMの最新製品は、ACアダプター、HDMIケーブル、VESAマウントプレートとネジ類が付属しています。ACアダプターは65W（19V／3.42A）タイプとなっています。VESAマウントプレートが標準で付属しているため、ディスプレイの背面に取り付けてデスク周辺をスッキリすることができます。インタフェースは価格帯の割に充実しており、前面にUSB Type-C、USB Standard-A（USB 3.2 Gen 2）、3.5mmヘッドフォンジャック、電源ボタンが並んでいます。背面にはUSB Type-C、USB Standard-A（USB 3.2 Gen 2）×2、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.4、有線LANのRJ-45（1000BASE-T対応）、電源入力といったポートが並んでいます。ディスプレイ出力はHDMI 2.0／Mini DisplayPort／USB Type-C（DisplayPort Alternate Mode）に対応しています。USB Type-C端子はデータ専用となっていますが、映像出力も問題なく行えました。USB Type-C端子を加えて同時4画面の出力も可能かもしれません。無線LANはWi-Fi 6、Bluetoothはバージョン5.2に対応しています。有線LANも1Gbpsまでで、近年のミニPCで採用が進む2.5GbEには対応していません。常時大容量のファイル転送やNAS用途を考えるなら、不満を覚えるポイントかもしれません。

付属品は ACアダプター 、 HDMIケーブル 、 VESAマウントプレート とネジ類だ。 ACアダプター は、65W（19V／3.42A）タイプとなっている。 VESAマウントプレート が標準で付属するのは GEEKOM の定番仕様で、ディスプレイの背面に取り付けてしまえばデスク周辺もスッキリする。

ボディーの小ささに対して、インタフェースは価格帯の割に充実している。 前面にUSB Standard-A（USB 3.2 Gen 2）と3.5mmヘッドフォンジャック、USB Type-C、電源ボタンが、背面にUSB Type-C、USB Standard-A（USB 3.2 Gen 2）×2、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.4、有線LANのRJ-45（1000BASE-T対応）、電源入力といったポートが並ぶ。 正面のインタフェース類。

USB Type-C、USB Standard-A（3.2 Gen 2）、3.5mmジャック、電源ボタンがあるUSB Type-Cの規格について公式Webサイトでは説明がないが、付属のマニュアルにはUSB4との記載がある。 デバイスマネージャーを見ると、Thunderbolt コントローラーが2基分認識されており、Thunderbolt 4（USB4）対応と捉えるのが正確だろう。 ディスプレイ出力はHDMI 2.0／Mini DisplayPort／USB Type-C（DisplayPort Alternate Mode）に対応する。

なお、公式Webサイトでは前面のUSB Type-C端子はデータ専用となっているものの、こちらからも問題なく映像出力を行えた。 公式Webサイトでは、USB Type-CとHDMI、Mini DisplayPortのトリプルディスプレイ対応がうたわれている。 今回は試せていないが、前面のUSB Type-Cを加えて同時4画面の出力も可能かもしれない。 無線LANはWi-Fi 6、Bluetoothはバージョン5.2に対応する。

最新のWi-Fi 7／Bluetooth 5.4と比べれば1～2世代前の規格だが、エントリークラスとしては妥当な構成と言えるだろう。 有線LANも1Gbpsまでで、近年のミニPCで採用が進む2.5GbEには対応していない。 常時大容量のファイル転送やNAS用途を考えるなら、ここは不満を覚えるポイントかもしれない





topitmedia / 🏆 93. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

GEEKOM 製品 ACアダプター HDMIケーブル VESAマウントプレート インタフェース ディスプレイ出力 USB Type-C Thunderbolt 無線LAN 有線LAN

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【整備済み品】東芝のノートパソコンdynabook U63とLenovoのノートパソコンIdeaPad Slim 3東芝のノートパソコンdynabook U63は、13.3型のFHDディスプレイ、Core i5-7200Uプロセッサ、8GBのメモリ、128GBのSSD、カメラ、Wi-Fi、Bluetooth、HDMI、Type-C、Win 11、MS Office 2019を搭載したノートパソコンです。このノートパソコンは、Amazon.co.jp限定で販売されています。 また、LenovoのノートパソコンIdeaPad Slim 3は、15.6インチのディスプレイ、13世代のインテルCore i7プロセッサ、16GBのメモリ、512GBのSSD、MS Office 2021、Windows 11、バッテリー駆動13.9時間、重量1.62kgのノートパソコンです。このノートパソコンは、Abis Blu色のハンディファンと冷却プレートを搭載し、携帯扇風機、冷感、手持ち扇風機、ハンディ扇風機、3段階の風力調節、長時間の稼働、クーラー機能、ミニ扇風機、小型扇風機、ミニファン、熱中症対策のUSB充電式小型のストラップ付きのカラビナ付きのホワイト掃除機を搭載しています。

Read more »

整備済み品 東芝 軽量 ノートパソコン dynabook U63 13.3型FHD東芝のノートパソコン dynabook U63 13.3型FHDを紹介します。Core i5-7200U2.5GHz、メモリ8GB、SSD 128GB、カメラ、WIFI、Bluetooth、HDMI、type C、Win 11 & MS Office 2019搭載のノートPCです。

Read more »

中古パソコン・ノートパソコン・周辺機器中古パソコン富士通 A579/ 15.6型/ 第8世代Core i3-8145U/ 快適メモリ 8GB/ 高速SSD 256GB/ Win11 Pro/MS Office 2019付属/ テンキー・Webカメラ・DVD搭載/豊富な接続端子(HDMI, VGA, USB 3.0)/ ACアダプター付属/初期設定済み・届いてすぐ使用可能/ 180日保証

Read more »

中古パソコン・ノートパソコン・周辺機器中古パソコン富士通 A579/ 15.6型/ 第8世代Core i3-8145U/ 快適メモリ 8GB/ 高速SSD 256GB/ Win11 Pro/MS Office 2019付属/ テンキー・Webカメラ・DVD搭載/豊富な接続端子(HDMI, VGA, USB 3.0)/ ACアダプター付属/初期設定済み・届いてすぐ使用可能/ 180日保証

Read more »