GCPJは2014年創業以来、SSI投資モデルの実践・実証を重ねてきた。この度、2035年1月までの10年間運用となる3号投資事業有限責任組合の概要を発表し、日本におけるイノベーションの活性化を加速させる。

Global Catalyst Partners Japan （ GCPJ ）は、創業以来の投資実績を基盤として新たなファンドを立ち上げる。この 3号投資事業有限責任組合 は、2035年1月までの10年間を運用期間とし、日本市場におけるイノベーションの活性化を目的としている。 大澤弘治 マネージング・ディレクターが中心となり、経験豊かなパートナー陣が投資戦略を推進する。

SSIモデルの実践実績とファンド概要

GCPJは2014年の創業以来、多くの企業からの賛同を得ながら日本でのイノベーション促進に取り組んできた。創設時から掲げられたSSI（Structured Spin-In）投資モデルについては、ファンドが自らの設立により27社のSSIベンチャー企業をサポートしてきた実績がある。そのうち10社近くがExit（売却や上場による退出）を達成しており、このモデルが実践的に成功していると考えられる。3号ファンドは、こうした過去の成功事例と教訓を活かし、次の段階の投資活動へ移行する。運用期間は2035年1月まで設定されており、必要に応じて最長2年間の延長が可能となっている。

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大澤弘治氏の来歴と投資哲学

マネージング・ディレクター兼創設者である大澤弘治氏は、1999年に米国シリコンバレーにてGCPを設立し、米国、イスラエル、アジアのアーリーステージIT関連ベンチャーへの投資を主導してきた。2014年8月には、日本におけるイノベーション活性化を目的としてGCPJを設立している。大澤氏は、GCP設立以前に三菱商事で14年間情報産業関連の事業開発や投資に従事した後、GCPJ1号ファンドにExecutive Vice Presidentとして参画した。学生時代から培ったベンチャー業界のネットワークを活用し、投資候補の開拓と投資先の支援を行ってきた。また、株式会社ベネフィット・ワンでのCEOとして米国子会社（シリコンバレー）の立ち上げに従事し、保育関連スタートアップのユニファ株式会社の営業部長を経て、2020年にはSSIモデルによるLife Ship株式会社の設立にCOOとして関わり、2024年にGCPJへ再参画した。三菱商事ではハイテク分野の事業投資、アイティ・フロンティアでは全社経営戦略、ミスミグループでは成長戦略やM&Aを推進し、企業成長の牽引役を務めた。2020年には公益財団法人日本ラグビーフットボール協会のco-CEOとしてジャパン・ラグビー・リーグワンの創設やスポーツ事業の構造改革に携わり、2025年よりGCPJへ正式に参加した。このように、大澤氏の多岐にわたる経験は、GCPJの投資判断とポートフォリオ企業の支援に不可欠な資産となっている。

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戦略的パートナーと組織強化

GCPJの投資活動は、大澤氏だけでなく、豊富な実務経験を持つパートナー陣の連携によって支えられている。2025年より参画したパートナーは、三菱商事入社時に情報産業グループでハイテク分野の事業投資・事業開発に従事し、IT戦略子会社アイティ・フロンティアで新規事業や全社経営・成長戦略を企画した背景を持つ。2005年からはミスミグループに参画し、生産財の製造・流通プラットフォームの成長戦略策定、オペレーション変革、海外展開、M&Aを推進した。執行役員・取締役副社長として不振事業の再生やグローバル化に向けたビジネスモデル刷新、組織改革を主導し、企業成長を牽引してきた実績がある。2020年には公益財団法人日本ラグビーフットボール協会のco-CEOとしてジャパン・ラグビー・リーグワンの創設をはじめ、スポーツ事業の構造改革と商業化を推進した経験も持つ。2025年よりGCPJへ参画することで、これらの経営手腕が投資先の成長支援に直接活かされる見込みである。GCPJ1号ファンドではExecutive Vice Presidentとして参画し、投資候補の開拓と投資先の支援を行ってきた経緯もあり、組織内での信頼性と連携の強固さが特徴である。

日本市場への影響と今後の展望

GCPJ3号ファンドの開始は、日本市場におけるベンチャーキャピタルの活動に新たな影響を与える可能性がある。SSI投資モデルは、既存大企業の社内イノベーションを外部へ切り離す形で新しい企業を生み出す手法であり、既に10社近くのExit実績を持つ。この成功パターンを3号ファンドで再構築することで、より多くの大企業が社内スタートアップの育成と自立を促進できる環境を整える。投資期間は2035年1月までの10年間であり、その間、多くの企業支援が行われる。日本のイノベーション活性化という創業時の目的は、このファンドを通じてさらに具体化される。大澤氏をはじめとするパートナー陣のネットワークと経験が、投資先の選定と支援において大きな役割を果たす。今後、どのような企業がSSI対象として選定され、どのようにExitに至るかが注目される。GCPJは、日本におけるテクノロジー企業の成長を支援する重要なプラットフォームとして機能し続ける。