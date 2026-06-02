GANG PARADE、2026年内での解散を発表 11人体制で活動のアイドルグループ

「みんなの遊び場」をコンセプトに活動するアイドルグループGANG PARADEが、2026年内の解散を発表した。2014年に前身ユニットが結成され、2019年にワーナーミュージック・ジャパンからメジャーデビュー。メンバーの変遷を経て現在は11人体制で、2023年にはメジャー2ndアルバム「OUR PARADE」がチャート1位を獲得、史上最大規模の全国ツアーを行った。2025年にはメジャー3rdアルバム「GANG RISE」をリリースし、バンド編成のライブなどでも話題を呼んだ。2024年1月には日比谷野音での単独ライブを完売させるなど人気を維持していたが、来年2026年いっぱいで活動に終止符を打つこととなった。

「みんなの遊び場」をコンセプトに活動する、ヤママチミキ、ユメノユア、キャン・GP・マイカ、ココ・パーティン・ココ、ユイ・ガ・ドクソン、月ノウサギ、キラ・メイ、キャ・ノン、チャンベイビー、ナルハワールド、アイナスターの11人からなる アイドル グループ。2014年に結成された前身ユニットから2度の改名とメンバーの増減を経て、2019年4月に ワーナーミュージック・ジャパン から メジャーデビュー 。

その後グループの分裂やメンバーの加入・脱退を経て、2022年5月に13人体制での活動がスタートした。2023年5月に、メジャー2ndアルバム「OUR PARADE」をリリースし、オリコン/ビルボードチャートで週間1位を獲得。9月からはGANG PARADE史上最大規模の全国ツアーを開催し、全国12都市13公演を完遂した。2024年1月には4年8カ月ぶり、再始動後初となる東京・日比谷公園大音楽堂（日比谷野音）での単独ライブのチケットを完売させた。2025年6月にメジャー3rdアルバム「GANG RISE」をリリース。 バンド編成でのライブなども行い、さまざまなバンドとのコラボ、対バンなどで話題になる。12月にメジャー8thシングル「KIMI☆NO☆OKAGE」を発表。2026年内で解散することが決まっている





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GANG PARADE 解散 アイドル ワーナーミュージック・ジャパン メジャーデビュー

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