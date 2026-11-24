GALLERIAからIntel Core UltraシグマシリーズプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズGPUを搭載したPC3モデルが割引セールを実施。Z890やB860チップセットを用い、ゲームやクリエイティブ作業に対応した構成を64万9800円から提供。

はMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載し、通常726,800円（税抜）から77,000円オフの649,800円（税抜）となる。

はWindows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、2000GB SSDを備え、通常599,800円（税抜）から56,000円オフの543,800円（税抜）だ。 はWindows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra5-245KF、GeForce RTX 5060 Ti 16GB、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを採用し、通常459,800円（税抜）から46,000円オフの413,800円（税抜）となる。

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いずれもIntel Z890またはB860チップセットを採用し、電源は1000W、850W、650Wの80Plus認証モデルを組み合わせる構成だ。 ケースはCoolerMaster MasterFrame 600 BlackやFractal Pop XL Silent Black Solidを用い、冷却性や拡張性、静音性を重視した設計がうかがえる。 最新世代のCPUとGeForce RTX 50シリーズを組み合わせたことで、ゲーム用途はもちろん、動画編集や3D制作といった高負荷作業にも対応しやすい構成だ。

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で確認でき、各製品の個別ページからそのまま購入へ進める。 ラインアップには他にも対象製品があり、用途や予算に応じて選べる点も魅力だ。 BTOならではの構成バランスを重視するユーザーにとって、年末需要を見据えた買い替えの好機となるだろう。