GAIZER Consulting株式会社、営業組織に特化した採用支援事業と組織マネジメント支援事業を提供開始

GAIZER Consulting株式会社は、組織拡大を阻む2つの大きな問題である、採用と組織マネジメントを同時に支援していくため、営業組織に特化した採用支援事業と組織マネジメント支援事業を提供開始しました。

GAIZER Consulting株式会社は、組織拡大を阻む2つの大きな問題である、採用と 組織マネジメント を同時に支援していくため、 営業組織 に特化した 採用支援 事業と 組織マネジメント 支援事業を提供開始しました。

近年、少子高齢化による人手不足や営業職の採用難易度の高まりを背景に、企業にとって優秀な営業人材の確保はますます難しくなっています。 また、終身雇用や年功序列を前提とした働き方が変化し、人材の流動性が高まる中で、採用した人材が「なぜこの会社で、この仕事に取り組むのか」という内発的動機を持ち、活躍し続けられる組織づくりの重要性も増しています。 さらに、AIの普及により営業職に求められる役割は変化しています。

営業職は完全に代替されにくい一方で、顧客理解、課題設定、意思決定支援など、より高度な役割が求められるようになっており、営業組織をつくる難易度は高まっています。 営業組織づくりには、「自社に合った人材の採用」「オペレーション・制度・KPIなどのハード面の整備」「エンゲージメント・文化・コミュニケーションなどのソフト面の整備」が欠かせません。 GAIZER Consultingは、これらの土台となる採用力とマネジメント力の強化を支援するため、「採用支援」と「営業組織マネジメント支援」の提供を開始いたします。

GAIZER Consultingの採用支援は、法人営業職に特化した採用支援および採用代行サービスです。 抽象的な採用基準ではなく、自社の商材、顧客、営業方法、組織内での役割、所属組織の特徴のなどの観点から営業人材に必要な特性を見極める独自メソッド「SALES 5 ELEMENTS」を活用し、企業ごとに本当に採用すべき営業人材の定義から支援します。 採用戦略の設計から、採用要件の整理、候補者への訴求、採用実務の実行までを一気通貫で支援し、単なる採用人数の充足ではなく、入社後に成果を出す営業人材の採用を実現します。

特に、営業体制の立ち上げ・強化を目指すスタートアップから中堅企業に対し、採用と組織づくりの両面から伴走します





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GAIZER Consulting 採用支援 組織マネジメント 営業組織 SALES 5 ELEMENTS

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