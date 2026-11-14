GACKT氏埼玉県エスカレーター条例5年批判 歩行禁止の浸透課題と危険性指摘

アーティストGACKT氏がエスカレーター歩行禁止条例施行から5年の埼玉県調査結果を問題視。歩行する人の危険性と、ルール守れない大人の実態を批判した。

アーティストの GACKT が、14日に自身のSNSを更新し、 埼玉県 で施行された エスカレーター 歩行禁止条例 に関する現状と問題点を指摘した。 GACKT は県が行ったルールの浸透度調査結果を引用し、まだ歩行する人間がいる状況に強い疑問を呈した。 エスカレーター の マナー 向上を長年訴えてきた GACKT ならではの視点から、現状の課題が明確に語られている。

埼玉県では全国で初めてエスカレーターで立ち止まることを義務づける条例が施行され、10月で施行から5年が経過した。こうした中で県が実施した調査では、まだエスカレーターを歩いている人が残っていることが確認された。GACKTはこの報道を引用し、エスカレーターでまだ歩いているのかと問うた上で、正直に呆れや言葉にならない感情を抱いたと明かした。

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歩行禁止の危険性と他人への迷惑

GACKTは、急いでいるという理由で平然とエスカレーターを上がり、中には駆け上がる人間もいると現実を述べた。GACKTは本当にいい加減にすべきだと主張し、そんなに急ぐのであれば階段を使うべきだと指摘した。そもそも階段でも危険な行為が多い中、ましてや動くエスカレーターでそのような行為を行うべきではないと語気を強めた。

さらにGACKTは、自分が急いでいるという理由だけで、他人を危険に巻き込んで良いとは思わないかと問うた。例えば、エスカレーターを上りながら小さな子供に引っかかり、その子が後ろに転倒した場合を想定した。もしその背後に何人もの人が乗っていたら、大事故につながりかねない深刻なリスクがあることを強調した。

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高校生探究学習と大人のマナー意識

記事では、県内の高校生が地域課題の解決をテーマにした探究学習の一環で、ルールの浸透を図るための取り組みを行っている事実も伝えられた。GACKTはこの取り組みに対し、未だに歩いている大人は考える必要があると指摘した。高校生がそこまで頭を使って仕組みを考えなければならない現状自体がおかしいと疑問を呈した。

GACKTは、この簡単なことを高校生がわざわざ工夫しなくても、大人が守れる社会であるべきだと述べた。大人が危険なことをしないように仕組みを考えなければならない立場にあるにも関わらず、ルールが守れていない現状に対して強い怒りを感じている。子供たちが先駆けて行動を起こすという逆転した構造に問題があると批判した。

条例施行5年の現実と今後の課題

埼玉県のエスカレーター歩行禁止条例は施行から5年が経過したが、まだ完全に根付いているとは言い難い状況にある。GACKTの指摘は、単なるマナー論にとどまらず、公共安全への意識の低さを問うものとなっている。条例の趣旨である安全性の確保という観点から、引き続き啓発活動が必要であることが浮き彫りになった。

GACKTの発言は、SNSを通じて多くの人の注目を集めるだろう。エスカレーターでの歩行禁止は多くの地域で推奨されているが、法的な拘束力を持つ条例が施行されている埼玉県でのこの現状は特筆すべき事案である。今後の県の実施する調査や対策、そして社会全体のマナー意識の変動に目が向けられることになる。