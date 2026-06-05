GACKT「LAST SONGS 2026 feat. K」ライブをU-NEXTが独占配信

U-NEXTがGACKTのミディアム＆バラードライブ「GACKT LAST SONGS 2026 feat. K」を7月4日に独占ライブ配信。月額会員は追加料金なしで視聴可能。ピアノとストリングスの生演奏による涙活ライブとしてファンに愛される本公演を、自宅で楽しめる貴重なチャンス。

USEN＆ U-NEXT GROUPの株式会社 U-NEXT （本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「 U-NEXT 」は、 GACKT のミディアム＆バラードライブ「 GACKT LAST SONGS 2026 feat.

K」の模様を7月4日（土）に独占ライブ配信すると発表した。 この配信は月額会員であれば追加料金なしで楽しむことができ、特別なチケット購入は不要である。 GACKTはアーティストとしてだけでなく、俳優、声優、さらにはプロデューサーとしても活躍するマルチタレントであり、そのカリスマ的な存在感で長年にわたりファンを魅了してきた。 今回の公演は、彼が毎年恒例として開催しているミディアム＆バラードライブシリーズの5年目にあたる。

同シリーズは、ラブソングをピアノとストリングスの生演奏にのせて届けるというコンセプトで、特に「最も泣けるコンサート」としてファンの間で高い評価を得ており、「涙活ライブ」とも称されている。 今年は3月から4月にかけて日本全国でツアーが行われ、熱狂的なファンを集めた。 U-NEXTは、見放題作品数No.1を誇る動画配信サービスである。 映画、ドラマ、アニメなど46万本以上のコンテンツに加え、音楽ライブや舞台、さらにはサッカー、ゴルフ、格闘技といった世界最高峰のスポーツ中継もリアルタイムで視聴できる。

また、129万冊以上のマンガや書籍も配信しており、一つのアプリでビデオ、ブック、スポーツ、ライブをシームレスに楽しめる点が大きな魅力だ。2023年7月にはParaviとのサービス統合により、TBSやテレビ東京のドラマ、バラエティ番組も大量にラインナップに加わり、ますます充実したサービスを提供している。 今回のGACKTライブ配信は、そんなU-NEXTのライブ配信機能を活用したもので、自宅にいながらコンサートの臨場感を体験できる絶好の機会となる。 配信は7月4日（土）に行われ、月額会員であれば誰でも視聴可能だ。

なお、配信後には一定期間見逃し配信も予定されているため、時間の合わないファンも安心だ。 GACKTの感動的なパフォーマンスを、高品質な映像と音響で楽しめるこの機会を逃さないでほしい





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GACKT U-NEXT ライブ配信 LAST SONGS 涙活ライブ

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