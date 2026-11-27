歌手で俳優のGACKT（53）が自身のX（旧ツイッター）を更新し、X JAPANのYOSHIKI（61）がLUNA SEAのステージでのドラム演奏を辞退した一…

YOSHIKIのLUNA SEA参加辞退「ネット騒動」に長文で思い吐露 歌手で俳優のGACKT（53）が自身のX（旧ツイッター）を更新し、X JAPANのYOSHIKI（61）がLUNA SEAのステージでのドラム演奏を辞退した一連の騒動について長文のコメントを投稿した。

LUNA SEAのギタリスト・SUGIZO（57）の訴えに呼応する形で、ミュージシャン仲間としての切実な心情と、バンドを支えるドラマー・淳士（53）、そしてファン双方への深い理解を示している。

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「『また』がいつまでもあるわけじゃない」GACKTが語った仲間たちの本音 GACKTは11月27日に更新した投稿の冒頭で、「わかるよ、SUGIZO。 そして、ファンのみんなの熱い気持ちも、よくわかる」と双方の立場に寄り添った上で、SUGIZOが顔を合わせるたびに口にしているという言葉を明かした。