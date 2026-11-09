G7外相会合パリ開幕 ルビオ米務長官が対イラン・欧州圧力を強調

G7外相会合がパリで開幕。ルビオ米国務長官は対イran強硬路線を表明し、欧州との貿易摩擦やICC問題を議題に据えた。ウクライナ情勢も重点協議となる。

主要７カ国（G7）外相会合が９日、フランスの首都パリで開幕した。米中間選挙でトランプ米大統領の共和党が敗北してから初めての主要な外交会合であり、２０２８年の次期米大統領選の有力候補の一人と目されているルビオ米国務長官も出席している。 ウクライナ情勢 や中東情勢などを中心に討議されると見られている。

中間選挙勝利後の米外交姿勢の確認

ルビオ米国務長官は、トランプ米大統領率いる与党・共和党が中間選挙で敗北したことを受け、米国のウクライナや中東に対する姿勢のほか、同盟国との関係への対応に変化が生じるかを見極めたい考えを表明した。複数のG7外交筋によると、野党・民主党が躍進したことでトランプ政権の政策運営の余地が狭まる可能性があるものの、トランプ大統領が外交政策を依然として主導しているため、米国が従来型の多国間主義に回帰すると期待すべきではないとの見方も出ている。

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対イラン問題と欧州への強硬圧力

今回のG7外相会合では、イラン情勢が主要議題になる見通しだ。ルビオ氏はパリに向かう機中で記者団に対し、トランプ大統領が中間選挙で有権者の批判を受ける一因となったイラン問題について、早期の合意実現に慎重な見方を表明した。「近く大きな打開があるとは言えない」とした上で、不人気な政策であっても、正しいことなら指導者は推し進めなければならないと語った。米国のG7同盟国はこれまで一貫して対イラン軍事作戦に懐疑的な見方を示しており、米国が一段の軍事行動に踏み切れば、紛争の解決ではなく、むしろ事態の悪化につながると懸念している。

ルビオ氏はG7会合の傍らでフランスのバロ外相と会談した。米国務省が公表した会談概要によると、ルビオ氏は欧州の同盟国に対し強硬な姿勢を示すトランプ政権の路線を維持し、欧州連合（EU）の貿易優遇措置の撤廃や、米国が「過剰な規制」と見なしている欧州による米企業への規制の見直しを求めた。このほか、国際刑事裁判所（ICC）を巡る米国の懸念についても伝えた。

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ウクライナ情勢と実務者協議の再開

ウクライナ情勢も重要議題の一つである。米国、ロシア、ウクライナによる実務者協議は10日から11日にアラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビで再開される。フランスのバロ外相は9日、英仏独、北大西洋条約機構（NATO）、欧州委員会の当局者がアブダビ入りすると明らかにした。欧州連合（EU）の外相に当たるカラス外交安全保障上級代表はパリで取材に応じ、ロシアが戦争終結に向けた交渉に誠意を示している兆候はほとんど見られないと指摘した。外交筋は、ウクライナ情勢について厳しい見方を示している。

参加国拡大と治安理由での開催地変更

今回の外相会合にはG7に加え、ウクライナ、サウジアラビア、エジプト、韓国、ブラジルも参加した。当初は南部マルセイユでの開催予定だったが、フランス各地で数週間にわたり続いた抗議活動を受けた治安上の理由から、開催地は直前になってパリに変更された。これにより、参加各国は首都パリにおいて、トランプ政権の新しい外交路線の下での国際協調と課題解決に向けた協議を深めることとなった。