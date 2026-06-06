G-SHOCK MR-G 30周年記念モデル「MRG-BF1000EB」 極地の神秘「ブライニクル」をデザインに凝縮 漆黒の新作「LUXE BLACK」も登場

カシオ計算機のG-SHOCK最上級ラインMR-Gが1996年の誕生から30周年を迎える。その記念モデルとして、南極の海中で発生する自然現象「ブライニクル」を着想源にした「MRG-BF1000EB」がリリースされた。複雑なファセットカットを施したベゼルと研磨職人によるハンドフィニッシュが、ブライニクルの神秘的で威厳ある姿を表現。極限環境への挑戦という共通点を持つMR-Gとブライニクルのコラボレーションが、過酷な環境の中でこそ際立つ美しさを生み出している。また、八角形ベゼルが人気の2100シリーズからは、黒の奥行きを追究した「LUXE BLACK」が登場。メタル、樹脂、インデックス、文字板など、質感の異なる黒を組み合わせることで、単調にならない深みを実現した。特に樹脂ベゼルとバンドで統一したGA-2100LXB-1AJFは、シルバーアクセントのみでまとめた洗練された佇まいが特徴で、新定番として2100シリーズの価値を高めている。

1996年に誕生した G-SHOCK の最上級ライン「 MR-G 」。 その 30周年 を記念するスペシャルモデル「MRG-BF1000EB」が登場した。 着想源となったのは、南極など極地の海中で発生する自然現象「 ブライニクル 」だ。

ブライニクルとは、塩水を意味するbrineと氷柱を意味するicicleを組み合わせた言葉。 海水が凍る過程で生じた高濃度かつ極低温の塩水が海中へ沈んでいく際、周りの海水を次々と凍らせながら、海面から海底へ向かって氷柱が形成される現象を指す。 その圧倒的な冷たさから海底の生物を死に至らしめることもあり、死の氷柱とも呼ばれ、昨年リリースされた本モデルでは、その神秘的で威厳ある姿をベゼルで表現。 渦を巻くように形成されるブライニクルをイメージし、複雑なファセットカットをベゼルに施した。

研磨職人・小林一仁による精緻なハンドフィニッシュが、光を鋭く反射しながら独特の陰影と輝きを生み出している。 極限環境への挑戦を支える性能を追求してきたMR-Gと、他を寄せ付けない孤高の存在であるブライニクル。 どちらも、過酷な環境の中でこそ際立つ美しさを有する。 限界を超えてもなお微笑みを浮かべられるような余裕をもつ心の支えとして本作を選びたい。

（遠藤加奈、スタイル＆フィーチャーズ・エディター）八角形ベゼルが人気の「2100」シリーズから、漆黒の「LUXE BLACK」が登場した。 この新作の妙は、黒という一色のなかで素材と仕上げを重ねた点にある。 メタルにブラックIP、樹脂、インデックスの蒸着、そして光を吸収するシボ加工のマットな文字板。 質感の異なる黒を束ねることで、平板になりがちな黒に確かな奥行きが宿った。

新開発の細身の針が添える控えめな輝きも品がいい。 なかでも狙い目は、樹脂のベゼルとバンドで統一したワントーンのGA-2100LXB-1AJFだ。 繊細なシルバーアクセントだけを残した佇まいは、スタイルを選ばない。2100シリーズの価値を静かに更新する新定番といえる





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G-SHOCK MR-G 30周年 ブライニクル LUXE BLACK 2100シリーズ カシオ

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