GuliKitがJoy-Con 2向けTMRジョイスティック「NS70」を2026年に発売 – 防ドリフト機能強化でゲームプレイ体験向上

Shenzhen Guli Technology Co., Ltd.は、Nintendo Switch 2の「Joy-Con 2」専用の交換用ジョイスティック製品「GuliKit Joy-Con 2用 TMRジョイスティック NS70」を2026年5月13日にAmazon.co.jpにて発売。同社は磁気センサー技術を活用した防ドリフト対策に注力し、初代Joy-Conから最新Joy-Con 2までの互換性を重視した開発を進めてきた。

GuliKitは、 Nintendo Switch 2 「 Joy-Con 2 」向け交換用パーツ「GuliKit Joy-Con 2 用 TMRジョイスティック NS70」の発売を発表した。 この製品は、2026年5月13日からAmazon.co.jpにて販売される。

GuliKitはこれまで磁気センサー式ジョイスティックの分野で継続的な技術開発を行ってきたが、今回Joy-Con 2向けにTMR技術を初導入した。 同社のこれまでの歴代製品では、ホールエフェクト式ジョイスティックをJoy-Con向けに提供し、防ドリフト対策として高い評価を得てきた。 初代Joy-Con向けにはTMR技術を採用したアップグレードモデルも展開してきた。

今回の「GuliKit Joy-Con 2用 TMRジョイスティック NS70」は、これまで培った磁気センサー技術をさらに進化させ、Joy-Con 2向けに最適化された最新モデルとなる。 本製品は純正ジョイスティックと同じサイズ・構造を採用しているため、交換時には配線改造など不要で、純正ジョイスティックと同様の手順で簡單に交換を行うことが可能。 交換後はNintendo Switch 2本体側でスティック補正を行えば、通常通りチームプレイ等で使用できる。

GuliKitは今回の製品リリースを通じて、ゲームプレイ体験の一層の向上を目指すことを目標としている





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Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Gulikit Joy-Con 2用 TMRジョイスティック NS70 磁気センサー技術 防ドリフト

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