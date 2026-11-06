Growth新曲「時のはざま」メンバーが語る複雑な歌唱と制作背景

Growthの新たな楽曲「時のはざま」および「運命のペンデュラム」について、メンバーが語る神秘的な闇の表現方法と、激鬼ムズ難曲としての歌唱における感情の起伏とハモリの工夫を詳しく解説します。

Growth は、時計の振り子のように荘厳でゆっくりと進行する音楽性を持つ新曲「 時のはざま 」を提供しました。この作品は、従来の同グループの楽曲である「 時のはざま 」や「 運命のペンデュラム 」と同様にゆったりとしたリズムを基盤としていますが、より強い要素を内包しています。メンバーはこの曲に、善悪とは関係のない「闇」といった神秘的な側面が強く現れていると感じています。録音の過程では、その暗く見えない魅力に惹かれ、楽しさを共有しながら歌唱に臨んだと語っています。

神秘的な闇と感情のジェットコースター

この新曲の制作背景には、ドラマの録音と音楽のレコーディングが連続して行われたという事情があります。あるメンバーは、ドラマ内で少年の剣介を演じた直後から、他のメンバーによる激鬼ムズ楽曲の歌唱へと切り替わったため、感情の起伏がジェットコースターのようだったと明かしています。この急激な変化は、単なる歌唱技術の問題ではなく、役者としての感情と歌手としての表現力が交錯する非常に特殊な状況でした。そのため、過去のレコーディングを振り返っても、指折りに大変な作業であったと評価されています。

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難解なハモリとチームワークの重要性

Growthの楽曲は基本的にハーモニーが多く用いられますが、今回の「時のはざま」では、特に一般的な分かりやすいハーモニーとは異なる、驚きのある難解な配置が多く見られます。メンバーは、「あ、そうハーモニーするのか？」と既存の概念を覆すような歌唱方法が多数存在したことを指摘しています。この複雑なハーモニーを正確にこなすためには、他のメンバーの歌声に大きく依存する必要がありました。涼太と衛が先にレコーディングを終えていたため、彼らのテンション感や情感、そして彼らがどのような景色を見ながら歌っていたのかを感じ取ることができました。

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キャラクター重複とファンタジーの強調

この楽曲はGrowthの音楽的 directionality と一致しつつも、物語のファンタジー的な部分がより強調されている点に特徴があります。涼太として歌うだけでなく、彼が演じるキャラクターという別の層を乗せて歌唱するような意識的なアプローチがとられました。これは、単一の表現を超えて、多重層的な情感を音にする試みでした。先に録音した2人の歌声に助けられたことで、一人目で臨むよりもはるかに困難であった可能性を乗り越えることができました。このチームワークの賜物が、最終的な完成度の高いサウンドを支えています。

新ジャンルの試みと今後の展望

メンバーたちは、ひとつ素晴らしい新曲が誕生したと総括しています。Growthがこれまで構築してきた音楽の方向性とは整合性を取りつつも、これまで存在しなかったジャンルの楽曲であると位置づけています。この「闇」や「暗さ」を恐怖ではなく神秘的な美しさとして捉える視点は、同グループの音楽表現の幅をさらに広げるものと言えるでしょう。未来への一歩として、この新しい試みがファンにどのような影響を与えるか、そして次のプロジェクトでどのように展開されるかが注目されます。