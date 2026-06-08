Group Stage Rules Changed, 32 Teams to Compete in Knockout Tournament

The group stage rules have been modified, with 12 groups of four teams each, leading to a total of 32 teams competing in the knockout tournament. The top two teams from each group will advance to the knockout stage, but the third-placed teams with the best records will also advance, providing a total of 32 teams competing in the knockout tournament. The ranking in the group stage is determined by the 'wins' point, with three points awarded to the winning team, one point to each team in a draw, and zero points to the losing team. In case of equal points, other factors such as goal difference and direct confrontations are considered.

グループリーグのルールが一部変わり、４チームずつ１２グループに分かれて総当たりする。 上位２チームが決勝に進出するのは従来通りだが、各組３位の中で成績が良い８チームも進出し、計３２チームが決勝トーナメントに駒を進める。

グループリーグの順位を決めるのが「勝ち点」というポイントだ。１試合ごとに勝利チームに３点、引き分けの場合は両チームに１点が与えられ、負けたチームは０点。 複数のチームの勝ち点が並んだ場合は、得失点差や直接対決の結果などが考慮される。 ラッパ状の民族楽器「ブブゼラ」での応援が話題となった１０年南アフリカ大会ではスペインが初制覇。 短いパスを何度もつないで相手を翻弄するスタイルで圧倒的な強さを見せ、無敵艦隊と呼ばれた。

攻める選手が相手チームのフィールド内で「待ち伏せ」することを防ぐためのルール。 攻める側の選手がボールに触れた際、味方の選手が守る側のチームのフィールド内でボールよりもゴール寄りに位置し、ゴールから２人目の守備側選手よりゴールラインの近くにいる―場合にオフサイドポジションになる。 このポジションにいる選手がパスを受けるなどプレーに関わる、守る側の選手の邪魔をする、ゴールポストなどで跳ね返ったボールを蹴る―などのプレーをすると、オフサイド反則になる。 この場合、守る側のチームがフリーキックの権利を得る。

フィールドにいる主審や線審とは別に、試合映像を見ながら主審を補佐する審判員のことで、ビデオ・アシスタント・レフェリーの頭文字。 野球やアメリカンフットボールなどのビデオ判定と似た仕組みだが、チーム側から映像の確認を求めることはできない





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Group Stage Knockout Tournament Wins Point Goal Difference Direct Confrontations

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