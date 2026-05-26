Google、ディスプレイレス健康バンド「Fitbit Air」発売-軽量・長寿命・高耐水性能が新たな選択肢に

Googleが5月26日に発売したFitbit Airは、ディスプレイを持たないシンプルなバンド型健康管理デバイス。iPhone対応、最大7日間駆動、50m耐水性能を備え、価格は1万6800円。新しいGoogle Healthアプリと合わせた使用感やデザイン、価格面を徹底レビュー。

5月26日に、Googleは新たな 健康管理デバイス 「Google Fitbit Air （以下、 Fitbit Air ）」を正式にリリースした。 この製品は、従来のスマートウォッチやスマートバンドとは一線を画し、ディスプレイを一切搭載しないシンプルなバンド型デバイスとして設計された。

装着感の軽さと、見た目がほとんど時計やバンドと区別できないミニマルさが大きな特徴である。 さらに、Android端末だけでなくiPhoneともシームレスにペアリングできる点が、クロスプラットフォーム対応を求めるユーザーにとって重要な利点となっている。 リリースと同時に、これまで「Google Pixel Watch」シリーズや他のFitbit製品で収集された健康データを管理していた従来のFitbitアプリは「Google Health」へと名称・機能を統合し、データの一元管理と新しいインターフェースを提供するようになった。

本稿では、Fitbit Air本体と新しいGoogle Healthアプリの実際の使用感を中心に、デザイン・機能・価格面から総合的に評価する。 Fitbit Airは、文字盤が存在しないことで「wena」シリーズと似たコンセプトを持つが、Googleは健康管理に特化した機能を追加し差別化を図っている。 付属のパフォーマンスループバンドは、通気性に優れた素材で作られており、長時間装着しても蒸れにくい。 一方で、吸水性があるため入浴時や料理中は外すことが推奨される。

デザインは極めて実用的で、贅沢さは感じられないが、シンプルさゆえにファッションアイテムとして受け入れられるまでに時間が掛かる可能性がある。 価格は本体1万6800円と設定されており、同価格帯のディスプレイ付きスマートバンドと比較すると割高感が否めない。 重量は本体約5.2g、バンド装着時でも約12gと、市場に出回るほとんどのスマートバンドよりも軽量で、ランニングやジムでのトレーニング時に時計型デバイスが邪魔になるユーザーには魅力的な代替手段となる。

さらに、耐水性能は50メートルまで対応しているため、プールや海での利用、あるいは水仕事の現場でも安心して装着できる点は大きな強みだ。 アプリ面では、Google HealthがFitbit Airのデータをリアルタイムで取得し、歩数・距離・消費カロリーといった基本的な運動指標を正確に記録する。 筆者は運動不足が常態化しているが、短時間の散歩や軽いジョギングでも細かくカウントされ、通知機能でモチベーションを喚起してくれる点が評価できる。

また、睡眠トラッキングに関しては、ディスプレイがないことで就寝時に装着への抵抗感がほとんどなく、自然な睡眠状態を測定できる。 Apple WatchやPixel Watchは頻繁に充電が必要で、充電タイミングを逃すと睡眠データが欠損するリスクがあるが、Fitbit Airは最長7日間のバッテリー持続と、5分充電で約1日分の駆動時間が確保できるという優れたバッパワー管理を実現している。

この点は、夜間のOSアップデートが充電中に自動で行われる従来型デバイスと比べ、ユーザーが睡眠中にデバイスを取り外す必要がなくなるという実用的な利点でもある。 総合的に見て、ディスプレイレスという大胆な選択は一部のユーザーにとっては妥協に映るかもしれないが、軽量・長寿命・高耐水性という特性が健康志向のユーザー層に新たな選択肢を提供していると言えるだろう





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