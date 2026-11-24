Googleがユーザーの動画視聴履歴や年齢層、位置情報などを基にAIでオリジナルの番組を生成し、ユーザー専用のテレビチャンネルで配信する技術の特許を出願していたことが明らかになりました。特許文書にはユーザー自身の姿や声を再現し、番組の主人公として登場させる仕組みも記載されています。

YouTubeやNetflixなどの動画配信サービスでは、ユーザーの視聴履歴や好みに応じて動画をオススメする機能が提供されています。 しかし、ユーザーが好むジャンルは時期や状況によって変化するほか、既存の動画だけではユーザーの好みに完全に合致するコンテンツを提供できるとは限りません。

そこでGoogleは「ユーザーの好みに合わせてAIで動画を生成し、専用のテレビチャンネルで配信する」という仕組みを考案。 Googleは2025年5月13日に特許を出願しており、2026年11月19日に特許文書が公開されました。 以下の画像は特許文書に掲載されたユーザー専用チャンネル「My Channel」のイメージ図です。 この画面に犯罪コメディーやロマンチックコメディー、SFアドベンチャーなどユーザーの好みに合わせて生成された番組が並ぶというわけ。

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番組の生成にはユーザーがよく視聴する動画や好みのジャンルに加えて、端末の位置情報や言語設定、ユーザーの年齢層などの情報が用いられる模様。 収集した情報を基にAIに与えるプロンプトを作成してユーザーが好みそうなストーリーの動画を生成するというわけです。 また、ユーザーの写真から本人の姿を再現したアバターを作成したり、ユーザーの声を再現してセリフをしゃべらせたりすることも想定されています。 実際に特許文書には「あなたはカスタマイズされた動画を生成するモデルです。

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ユーザーが主人公を演じる動画をユーザー向けに生成してください」というプロンプトが記載されています。 番組の内容にはニュースやスポーツの試合結果などを反映することも可能。 例えば、クリケットの試合のハイライト映像を視聴したユーザー向けに、ユーザー自身が観客席でインド代表を応援したりお気に入りの選手と交流したりする動画を生成することが想定されています。