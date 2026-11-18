元Google営業の杓谷匠氏が監修・執筆した書籍が、Google日本法人入社時の内幕と、電通やYahoo! JAPANら競合を含む26人の証言を通じて、日本の広告市場の劇的な変化を描き出している。

元 Google 日本法人営業の 杓谷匠 氏が、日本のインターネット広告市場の歴史的転換点を詳細に記録した新著を刊行した。本書は、2008年に Google が日本市場へ本格参入し、その後の業界構造がどのように変容していったかを、多角的な視点から立体的に描き出すものである。

Google広告参入と市場変革の内幕

著者である杓谷匠氏は、2008年にGoogle日本法人へ広告営業職の新卒一期生として入社した経験を持つ。同氏の活動は、日本市場における「AdWords」の導入や「AdSense」の販路開拓、さらにYouTube広告やモバイル広告の立ち上げを担当した佐藤康夫氏によって監修されており、その信頼性は高い。

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佐藤監修者は、当時の証言者選定や取材プロセスにも協力し、事実関係の正確さを担保している。杓谷氏は以降、広告主、代理店、広告プラットフォームなど、広告業界のさまざまな立場で18年以上にわたりGoogle広告の営業、運用、コンサルティング業務に従事してきた。

26名の証言が描く業界の真実

本書の最大の特徴は、異なる立場から語られる率直な言葉と、当時の写真や資料を組み合わせ、当時の状況を具体的に再現している点にある。証言者にはGoogle、Overture、Yahoo! JAPAN、Microsoft、Facebook、Twitterなどのプラットフォーム関係者から、電通をはじめとする広告会社、CCIやDACなどのメディアレップ関係者、インターネット専業広告代理店までが含まれる。

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これらの証言は合計26人に及び、単なる一社視点ではなく、競合他社や広告主側からの視点も含まれている。これにより、日本の広告市場がどのように変化し、各社がどのように対応していったのかが、多面的かつ立体的に捉えられている。

業界の構造変化と今後の展望

杓谷氏は、2019年に英国の広告代理店Jellyfishの日本法人立ち上げに参画し、その後2023年より株式会社杓谷技術研究所の代表取締役として現職にある。この豊富な実務経験と専門知識が、本書の分析の深さに反映されている。

出版元は株式会社インプレスホールディングスであり、同社はIT・デザイン関連出版メディア事業およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開する事業会社である。シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズや、デザイン・グラフィック関連の書籍ブランド「MdN」などを手掛ける。

また「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」などのコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営している。

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株式会社インプレスホールディングスは、東京都千代田区に本社を置き、代表取締役は塚本由紀氏が務める。持株会社を軸に、「IT・デザイン」「音楽」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア＆サービスおよびソリューション事業を展開している。

同グループはさらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけており、デジタル時代の広告とメディアのあり方を示唆する重要な史料としての価値も持っていると見られる。本書を通じて読者は、デジタル広告の黎明期から現在に至るまでの複雑な力学を深く理解することができる。