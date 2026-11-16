Googleブラックフライデー：Pixel 11シリーズとウェアラブル機器の大幅値引き開始

Googleが主催するブラックフライデーセールが11月20日より開始。Pixel 11 ProやPixel Buds Pro 2などの主要デバイスに最大約11万4千円相当の割引特典が適用され、購入コストが大幅に削減される。

Google は、自社の公式オンラインショップである Google Storeにおいて、大型セールイベント「 ブラックフライデー セール」を正式に開始した。このキャンペーンは、現地時間の2024年11月20日7時（日本時間）から12月3日6時59分までの期間限定で実施される。対象となる商品ラインアップは多岐にわたり、最新のスマートフォンである Google Pixel 11シリーズ、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどが含まれている。

Pixel 11 Proの購入コストが最大約11万4千円分削減

今回のセールにおいて最も注目すべきは、フラッグシップモデル「Google Pixel 11 Pro」の価格改定である。通常価格に加え、1万5000円分のGoogleストアポイントが付与される。さらに、対象となる旧型スマホを下取りに出すことで、最大8万8800円の下取り払い戻しが得られる。iPhone 15 Pro MaxやGoogle Pixel 10 Pro、10 Pro XLなどを下取りに回した場合、これらの特典を合計すると実質的な割引額は最大11万3800円に達する。その結果、実質価格17万4800円から購入が可能となる。

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他機種・周辺機器の割引額と具体的な価格帯

Pixel 11 Proのほかにも、各製品ごとに具体的な割引額と価格設定がなされている。上位モデルの「Google Pixel 11 Pro XL」は通常価格から2万円の直接割引に加え、2万5000円分のGoogleストアポイント、そして最大8万8800円の下取り払い戻しが可能だ。これを合計すると実質最大13万3800円分の割引となり、実質価格20万7800円からの購入となる。「Google Pixel 11」標準モデルは、2万2000円分のGoogleストアポイントと最大5万5500円の下取り払い戻しで、実質最大7万7500円分の割引効果が得られる。

ウェアラブルデバイスにおける割引も顕著である。最新のワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds Pro 2」は、値下げにより3万6800円で提供される。これには9800円の直接割引が含まれている。スマートウォッチ「Google Pixel Watch 5」については、通常価格から9000円の割引に加え、対象デバイスの下取りにより最大1万1700円の下取り払い戻しを受けられる。これらを組み合わせると、実質最大2万70円の割引となり、価格6万2800円から購入できる。

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下取りプログラムとポイント付与の仕組み

このセールの特典構造は、単なる価格ダウンだけでなく、既存ユーザーのアップグレードを促進する仕組みになっている。特に重要なのが、下取りによる払い戻し額であり、これは購入する新しいデバイスや、現在の所持デバイスによって変動する。例えば、Pixel 11 ProとPixel 11では、下取りによる最大払い戻し額が異なり、前者は8万8800円、後者は5万5500円となっている。これにより、消費者は手持ちの機種に応じて最適な取引条件を選ぶ必要がある。

また、Googleストアポイントの付与も購入意欲を刺激する要素として機能している。Pixel 11 Proでは1万5000円分、Pixel 11 Pro XLでは2万5000円分、Pixel 11では2万2000円分がそれぞれ付与される。このポイントはGoogle Store内での他の商品購入に充当できるため、最終的な実質コストはさらに下がることが想定される。この複合的な割引戦略は、消費者にとって単なる一時的な安売りではなく、長期的なコスト削減につながり得る構造となっている。

購入期限と今後の予定

これらの特権的な価格と特典を受け取るためには、明確な期限が設けられている。セールは12月3日の6時59分に終了する。2024年11月20日7時から始まったこのキャンペーンは、約13日間にわたり継続される。期間内に購入手続きを完了させる必要がある。Googleは今回のブラックフライデーセールを通じて、自社のエコシステムへの参入や、アップグレードを促す具体的な数値提示を行っている。消費者は、下取りの査定額やポイントの価値を正確に計算し、最適な購入タイミングを判断することが求められる。