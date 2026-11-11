Google提携登録業者が.eatなど新ドメインを商標権者に優先提供

Googleと提携するドメイン登録事業者は、サイバースクワッティング対策として.eat、.fly、.hereの優先登録期間を9月1日から11月9日まで実施し、WingstopやZillowなどが権利を取得。

企業にとって自社のドメイン名が第三者に先取されるサイバースクワッティングのリスクは常に存在する。この脅威に対抗するため、 Google と提携するドメイン登録事業者は、一般公開前に登録商標の権利者に対して新たなトップレベルドメインを優先的に提供した。対象となったのは、飲食店を示唆する .eat 、移動手段を表す .fly 、および場所を指す .here の3つのドメインである。

優先登録期間と対象ドメインの詳細

この商標権者向けの優先登録期間は、明確な日程で9月1日から11月9日まで設定されていた。Googleブログによれば、.hereドメインは人々が用事を済ませる場所を示すものとして位置づけられている。これらのアドレスには、ユーザーが検索エンジンで頻繁に入力しそうな一般的な単語が含まれており、ブランド保護の観点から重要な戦略的資産となる。

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登録事業者は、広く一般に開放する前に権利者にアクセスを与えることで、高額な買い取りを要求される事態を防ぐことを目的とした。この措置により、各社は自身のブランドに関連するウェブアドレスを確実に確保することが可能となり、不正な利用からの防御線を強化している。

大手企業が取得した.eatと.flyドメイン

レストランチェーンのWingstopは、自社ブランドに関連するwingstop.eatというドメイン名を取得した。また、農業とフードテックを手掛けるClayton Farmsはamerica.eatというドメインを確保した。これらは、それぞれ業界特有のキーワードを活用した具体的な例であり、商標権者が実際に使用できる形式での保有を実現している。

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Caddy、Canary、Voltairの3社も、.flyドメインの名前を取得した。これらの企業は、航空機や旅行、物流に関連するサービスを提供している可能性が高く、移動手段を表すドメインを通じてデジタルプレゼンスを強化している。各社は、競合他社による類似ドメインの登録を防ぐため、早い段階で権利化を進めた。

.hereドメインにおける多様な業種の参画

.hereアドレスを確保した企業の顔ぶれは非常に多彩である。不動産アプリを手掛けるZillowは、rent.hereとsell.hereの2つのドメインを保有している。これは、賃貸物件の探索や売却希望者が検索する際のキーワードと一致しており、ユーザーの検索意図に直接応えるための戦略的配置と言える。

一方、自宅での血液検査サービスを手掛けるSiPhox Healthは、bloodtest.hereというドメインを保有している。医療・ヘルスケア分野においても、特定のサービス内容を示す一般的な単語を用いたドメイン名が重要視されている。これにより、患者や消費者が信頼できる情報源へアクセスしやすい環境が整備される。

サイバースクワッティング防止の今後の展開

今回の優先登録期間は、新ドメインの普及に伴う混乱を最小限に抑えるための重要なステップであった。Googleと提携する登録事業者は、商標権者の保護を最優先とし、一般公開前の段階で権利関係を整理した。これにより、将来発生しうる法的紛争や経済的損失を未然に防げる可能性が高まっている。

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各企業が取得したドメイン名は、それぞれの業界特性に合わせて最適化されている。WingstopやZillow、SiPhox Healthといった事例は、ブランド価値を守るためのデジタル資産管理において、適切なタイミングでの権利取得がいかに重要かを示している。今後も、新たなトップレベルドメインが登場する際には、同様の優先枠組みが適用されることが期待される。