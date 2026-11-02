Google、XCPEボットネットに法的措置 Videostrongの認証端末販売を禁止

Googleは、Android TV端末に不正ソフトを組み込んだXCPEの運用に対し法的措置を取った。Videostrongに認証端末の製造・販売を禁止し、他の端末への被害も防いだとしている。

Google は、 XCPE と呼ばれる不正ソフトの運用によって、利用者に気付かれないまま多数の端末が遠隔操作され、犯罪に利用できる状態にあったと明らかにしました。 Google は、この運用に関わった Videostrong に対して法的措置を取り、同社と今後の子会社・関連会社に対して、 Google 認証を受けたAndroid端末の製造・販売を禁止しています。

感染していた端末の大半は、テレビにつないで動画などを視聴するAndroid TV搭載のセットトップボックスでした。複数のブランドや機種に不正ソフトが組み込まれていたとされ、XCPEに感染した端末は130万台を超えています。

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XCPEの仕組みと感染端末の悪用手口

XCPEは、利用者に気付かれずに端末を遠隔操作するための「バックドア」を使っていました。バックドアとは、通常の操作を経ずに機器へ外部から入り込むための裏口にあたる仕組みです。

こうした多数の端末の集まりは「ボットネット」と呼ばれます。運用者は感染した端末をまとめて指示できるため、一台ずつ操作するより大きな規模で犯罪に使うことが可能になります。

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感染端末は、広告詐欺のほか、利用者の同意なく他者の通信を中継するサービスへの参加、さらに別の不正ソフトの配布などに使われていました。Googleの分析では、運用者が端末の画面を撮影したり、キー入力を送り込んだりした形跡も確認されています。アカウント情報やシステムの記録が持ち出された形跡もあるとされています。

不正ソフトは、端末の動作を制御するファームウェアにあらかじめ組み込まれていました。そのため、利用者がアプリを削除しても、端末を再起動すると不正ソフトが復活する仕組みを備えていたとされています。

Googleがメーカーの意図的な関与を判断した理由

Googleは、一部の従業員の不正や開発上の見落としによるものではなく、メーカーが意図的に関与したと高い確信を持って判断しています。Googleの説明では、同社の検査をすり抜けるため、端末の初回起動後に不正なコードを読み込む手法が使われていました。

Googleによると、Videostrongは感染した端末へのアクセスを、犯罪に関わる外部の事業者に販売していました。それらの事業者は、自らの不正ソフトを端末に追加していたとされ、Googleはこの販売の流れも問題視しています。

現時点で公開されている情報は、Googleの分析と判断が中心です。Videostrong側の反論や見解については、元の情報では示されていません。

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法的措置と製造禁止、今後の対策の内容

Googleは、端末への指令や不正ソフトの追加に使われたドメインとサーバーを対象に、法的措置を取りました。Videostrongと今後の子会社・関連会社には、Google認証を受けたAndroid端末の製造・販売が禁止されています。

Googleは、他の認証メーカーへのソフトウェア供給も禁止しました。さらに、認証済みAndroid TV端末のファームウェアを検査する仕組みも改善しているとしています。

この作戦には、警察庁のほか、Lumen、HUMAN Security、Plume、Synthient、TrendAIが協力しました。Googleは、XCPE経由以外でも広がっていた追加の不正ソフトの指令先も妨害したことで、別の感染端末少なくとも1000万台へのアクセスも遮断できると見積もっています。

この1000万台という数字は、XCPEの130万台超とは対象が異なります。両者を足し合わせる形で被害規模を理解すると、実態を誤って捉える可能性がある点に注意が必要です。

今回の発表で示された手口は、初回起動後に不正なコードを読み込むものでした。購入時の状態だけでは端末の安全性を判断しにくいことを示しており、テレビにつないで使うAndroid TV端末を利用する消費者にとっても重要な事例になります。