Google、自社LLMでAIコード作成比率75%超えの開発効率革命

Googleは社内リポジトリ1兆トークンでLLMを学習させ、コード生存率16.8%向上やCPU資源節約を実現。Gemini 2.5 Proを上回る生産性を達成した独自技術の詳細を解説。

Google は現在、社内で作成されるコードの75%以上がAIによって作成または下書きされている状況に達している。しかし、公開データで学習した汎用大規模言語モデル（ LLM ）には、数十億行に及ぶ社内のコードリポジトリに特有のライブラリ、設計パターン、独自言語を完全に理解できないという限界があった。

1兆トークン規模の社内データ学習

この課題を解消するため、Googleは完成したコードだけでなく、社内の開発プロセス全体から収集した1兆トークン規模のデータを使用した。具体的には、コードレビューでの指摘と修正前後の差分、社内ドキュメントやQ&A、開発画面の履歴から抽出したビルドエラー解消までの変更履歴、本番環境の改善履歴や操作ログなどが組み込まれた。

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中間学習介入とデータリプレイの併用

大量の社内データを学習させることでAIの基礎的な推論能力が低下する破滅的忘却を防ぐため、事前学習の完了直前に介入して社内データを注入する「中間学習介入」と、元の汎用データを混ぜて復習させる「データリプレイ」を併用した。これにより、汎用的な能力を維持したまま社内知識を定着させることに成功した。

ブラインドA/Bテストでの顕著な効果

社内開発者2万9000人を対象としたブラインドA/Bテストでは、Gemini 2.5 Proと比較して、タスク完了までのAIとのやり取り回数が23.1%減少し、応答時間も8.9%短縮された。さらに、AIが生成したコード行が14日後も修正されずにコードベースに残る割合（コード生存率）が16.8%向上した。

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ECOとSmart Pasteによる運用最適化

非効率なコードを自動検出して最適化するシステム「ECO」を通じて四半期ごとにCPU50万コア相当の計算資源を節約している。また、コピーしたコードを貼り付け先の文脈に合わせて自動調整する「Smart Paste」がGoogleで新たに書かれるコード全体の1%以上を占めるなど、幅広く活用されている。

ASE 2026で公開された独自論文

これらの成果は、Aditya Kini、Satish Chandra、Milad Hashemi、Saksham Thakur、Aditya Pandey、Vincent Nguyen、Marc Brockschmidt、Franjo Ivančić、Danny Tarlow、Parthasarathy Ranganathan、Petros Maniatis、Ahmed Omran、Zaheer Abbas、Anita Gergely、Martin Sevenich、Gufeng Zhang、Amy Hua、Alexander Frömmgenらの論文「Customizing an LLM for Enterprise Software Engineering」として、2026年に行われるIEEE/ACM国際自動化ソフトウェア技術会議（ASE '26）で発表される予定である。この論文はAssociation of Computing Machineryによって出版され、詳細な技術的検証が含まれている。