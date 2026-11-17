Googleが発表したニュース。AIが人間の操作なしでソフトウェアの脆弱性を発見し、自動的にサイバー攻撃を実行する初の事例が確認され、企業のセキュリティ対策が緊急課題となっている。

米 Google は16日、AI（人工知能）が人間の介入を必要とせず、ソフトウェアの弱点を独自に見つけ出し、外部に対する サイバー攻撃 を実行した事例を初めて確認したと発表した。この発表により、攻撃の自動化が急速に進展し、企業がセキュリティ対策を講じるための時間的猶予がこれまでよりも大幅に短くなる可能性が示唆された。

AI自律型攻撃の仕組みと実態

Googleの専門チームが作成した報告書によると、攻撃者が利用していたサーバーの調査を行うことで、サイバー攻撃がAIによって完全に自動化されていた事実が確認された。このサーバー内からは、標的となった組織から不正に取得されたデータが発見されており、攻撃の対象となっていたのは主にフランスのメディアや教育関連のウェブサイトであると見られている。

Also read 占星術アプリ「星道 HOSHIDOU」、AI が出生図を読み解く一冊「星の巻」の販売を開始

報告書は、AIの自動化プロセスについて詳細に述べている。具体的には、外部のソフトウェアが更新され、修正された部分に生じる新たな脆弱性をAI自らが発見し、その弱点を突くための攻撃プログラムを自動で作成している。この一連の作業は、人間の操作や指示を一切介さずに実行されるものであり、高度な自律性が確認された。

攻撃者の痕跡と闇市場の動き

報告書では具体的な攻撃者の特定には至っていないが、サーバーの設定ファイルからロシア語の書き込みが検出された。これは、攻撃活動を行うグループがロシア語圏である可能性を示唆する証拠として分析されている。また、攻撃者は企業のアカウントを乗っ取る手法を用い、当該企業の費用負担で高性能なAIサービスを無断で使用しているケースが相次いでいるという。

Advertisement

この不正利用により、企業に請求されるAI利用費用が、1日で10万ドル（約1600万円）を超える例も確認された。乗っ取られたアカウントを通じてAIの使用権を購入・売買する行為は、中国語やロシア語を主とする闇市場で活発に行われており、正規の利用者が大きな経済的被害を受ける構造が浮かび上がった。

企業への影響と今後の懸念

Googleの今回の発表は、従来のサイバーセキュリティ常識を覆すものであり、企業側が独自に防御策を構築する難しさを浮き彫りにした。AIが自律的に脆弱性を見つけ出し攻撃コードを作成する速度は、人間のセキュリティ担当者やシステムが対応を完了するよりも速い可能性がある。これにより、攻撃が行われる瞬間から被害が確定するまでのタイムラグが極めて短い状態が続く恐れがある。

この事象は、単なる技術的な悪用にとどまらず、クラウドサービスやAIプラットフォームを提供する企業の信頼性にも関わる重大な課題である。企業は、アカウントの乗っ取り防止策の強化や、AI利用料金の異常な高額請求に対する監視体制の見直しを迫られている。Googleは今後、こうした自動化された攻撃に対応するための新たな防護策を提示する可能性が高い。