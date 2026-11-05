Googleのワイオミング州データセンター投資170億ドルと地域貢献策

Googleは11月5日、ワイオミング州ララミー郡に170億ドルを投資するデータセンター建設を発表。電力負担や環境配慮、地域貢献を通じて住民の懸念に応える。

米 Google は11月5日、 ワイオミング州 に新たな データセンター を建設すると正式に発表した。この事業には長期的に 170億ドル という巨額の投資が行われる計画だ。米国各地でAI向け データセンター の建設が急増する中、 Google は電力コストの全額負担や環境負荷の軽減、地域社会への積極的な投資を約束し、地域の懸念に対応する方針を示している。

新施設建設の具体的な概要と投資規模

建設場所はワイオミング州ララミー郡に決定している。Googleはエネルギー関連企業など4社と連携し、このプロジェクトを推進していく。施設が消費する電力費用の100％を負担するほか、建設に伴うインフラ整備の費用もGoogle側で負担するとしている。これは、データセンターの立地により地域負担が生じないよう設計された重要な施策である。

Also read Pangram LabsがAI生成画像検知モデル「Pangram Image 1.0」を発表

環境配慮型電力供給システムと冷却技術

電力供給の中心となるのは、米Bloom Energy製燃料電池を用いた702メガワット規模の発電設備だ。この設備は天然ガスを燃料とするが、発電時に排出される二酸化炭素の大部分を回収し地下に貯留するCCS技術を併用する。さらに天然ガス発電設備からも電力を調達することで安定供給を図る。冷却システムには水の使用量を抑制できる空冷方式を採用し、水資源への影響を最小限に抑える設計となっている。

Advertisement

地域社会への経済的貢献と住民支援策

Googleは地元への経済的メリットも強調している。固定資産税収は数億ドル規模になるとの見通しを示している。200人以上の住民が参加した説明会で寄せられた意見を反映し、学校教育の支援、職業訓練の実施、地元企業への援助を進める方針だ。また、データセンター増加の影響を協議するための委員会も設立し、対策を継続的に検討していく。

AI需要拡大に伴う米国での規制動向

米国ではAI需要の爆発的拡大を背景にデータセンター建設が急増しており、電力消費や住民への説明不足が深刻な問題となっている。11月3日の中間選挙では、データセンター建設の規制を公約とする候補者が相次いで勝利している。Googleの今回の発表は、こうした規制強化の機運が高まる中で、地域との対話を重視する姿勢を示すものと考えられる。