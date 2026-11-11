Google DeepMind、Signalプロトコルの機械コードを数か月で形式的検証済み

Google DeepMindがAlphaProof Codeを使い、Signalメッセージングプロトコルのデバイス実装コードを4週間で形式的に検証。年数分の専門作業を短縮し、セキュリティコミュニティへ成果をオープンソース化した。

Google DeepMindが開発したAlphaProof Codeを活用し、Signalメッセージングプロトコルの機械コードを数か月で形式的に検証したことが発表された。これにより、従来は専門家に何年もの時間が必要だった検証プロセスが、わずか4週間で完了した。AlphaProof Codeが実現する高速検証の仕組みAlphaProof Codeは、Large Language Model（LLM）をベースにしたエージェント型フレームワークで、 Gemini 4 Carbon が主要エージェントとして動作する。研究者はこのフレームワークにプロトコル仕様と既存コードを与え、AI が自動的に証明を実行し、検証結果を人間の目で再確認する。AI が調査した部分のうち、手作業での確認が必要な箇所は全体の約1％にしか留まらず、作業時間の大幅削減に寄与した。Signalプロトコルへの適用とその重要性Signalは業界標準の暗号化通信プロトコルで、デバイスに組み込まれた実際のコードまで検証を行った点が画期的。従来の多くのプロトコル検証は設計段階で終わり、コンパイル済みコードの検証はほとんど進んでいない。今回の成果は、実運用環境で動作するコードレベルまで安全性を保証できることを示す重要なマイルストーンとなる。DeepMind側のコメントと今後の展望DeepMindの副社長プシュミート・コーリは「この研究は単なるブレイクスルーを超え、最先端AIがサイバー脅威に対抗する増幅器となり得る例として典型的」と述べ、今後の研究への期待を示した。成果物のオープンソース化と業界への波及効果検証結果と正式仕様はオープンソースとして公開され、他組織が同様の検証を行えるようにした。これにより、医療機器や電力網などの重要システムにおいても、証明済みの保護機能で製品を提供できる未来が切り開かれると期待される。チームメンバーの紹介とプロジェクトへの貢献プロジェクトには Swarat Chaudhuri, Andrew Ferraiuolo, Anton Kovsharov, Tej Chajed, Sam Schlesinger, Karn Seth, Jonathan Katz, Charles Sutton らが参加し、Signal チームとの協力のもとで成果を達成した。.

Google DeepMindが開発したAlphaProof Codeを活用し、Signalメッセージングプロトコルの機械コードを数か月で形式的に検証したことが発表された。これにより、従来は専門家に何年もの時間が必要だった検証プロセスが、わずか4週間で完了した。

AlphaProof Codeが実現する高速検証の仕組み

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AlphaProof Codeは、Large Language Model（LLM）をベースにしたエージェント型フレームワークで、Gemini 4 Carbon が主要エージェントとして動作する。研究者はこのフレームワークにプロトコル仕様と既存コードを与え、AI が自動的に証明を実行し、検証結果を人間の目で再確認する。AI が調査した部分のうち、手作業での確認が必要な箇所は全体の約1％にしか留まらず、作業時間の大幅削減に寄与した。

Signalプロトコルへの適用とその重要性

Signalは業界標準の暗号化通信プロトコルで、デバイスに組み込まれた実際のコードまで検証を行った点が画期的。従来の多くのプロトコル検証は設計段階で終わり、コンパイル済みコードの検証はほとんど進んでいない。今回の成果は、実運用環境で動作するコードレベルまで安全性を保証できることを示す重要なマイルストーンとなる。

DeepMind側のコメントと今後の展望

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DeepMindの副社長プシュミート・コーリは「この研究は単なるブレイクスルーを超え、最先端AIがサイバー脅威に対抗する増幅器となり得る例として典型的」と述べ、今後の研究への期待を示した。

成果物のオープンソース化と業界への波及効果

検証結果と正式仕様はオープンソースとして公開され、他組織が同様の検証を行えるようにした。これにより、医療機器や電力網などの重要システムにおいても、証明済みの保護機能で製品を提供できる未来が切り開かれると期待される。

チームメンバーの紹介とプロジェクトへの貢献

プロジェクトには Swarat Chaudhuri, Andrew Ferraiuolo, Anton Kovsharov, Tej Chajed, Sam Schlesinger, Karn Seth, Jonathan Katz, Charles Sutton らが参加し、Signal チームとの協力のもとで成果を達成した。