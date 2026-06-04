GoogleとMetaでの経験：成長と燃え尽きの二つの側面

元Google・Meta社員が語る、二大テクノロジー企業での10年以上のキャリア。初期のグーグルでの自由な文化から、マウンテンビューでの競争、メタでのスピードとストレス、そして燃え尽き症候群に至るまで。仕事の充実感と倫理的ジレンマの両方を経験した著者が、技術業界の光と影を描く。

私は2010年から2019年までグーグルで働き、その後4年余りメタに移籍した。 メタでは労働時間が長く、ストレスレベルも高かったが、必ずしもそれが悪いということではなかった。

実際、メタでの仕事はグーグルでの仕事より全体的に良い経験だった。 私がグーグルに在籍していた初期の頃は、会社には潤沢な資金と、利益ではなく使命感によって動かされるといった珍しいコンビネーションが存在していた。 グーグルは、ゆっくりと、着実に、慎重にすべてを展開していた。 私は自分のチームが取り組んでいるすべてのことの表も裏も熟知していた。

最初の4年間をグーグルのピッツバーグオフィスで過ごしたが、そこにはテーブルサッカーゲームがあり、食事もでき、たむろしたり場所もあった。 私が1時間や2時間、音楽ルームで同僚とジャムセッションしていても誰も気にしなかったし、私はそれが大好きだった。 マウンテンビューのオフィスに移ったのは、東海岸の冬にうんざりしていて、もっとチャンスがあると思ったからだ。 マウンテンビューのオフィスにはラッププール（とても長く狭い水泳用のプール）やバレーボールコートなどの設備があったが、人々はうつむいて仕事に集中しているように見えた。

東海岸とシリコンバレーの違いや、競合他社を打ち負かそうとする社内の文化的なシフトのせいもあったと思う。10年近く経つと、私は自分に満足し向上心を持てなくなっていた。 同じ仕事を繰り返し、同じ人たちと協力し、学ぶこともなくなっていた。 私は最終的にグーグルを退職し、給料の上昇とエンジニアとしての成長を期待し、2019年にメタのオファーを受けた。 私が採用された当時のメタのモットーは「速く動いて、物事を壊す」だったが、すぐにそれを感じた。

私が何かを理解したと感じた瞬間に、彼らは「ピボットしよう、これを捨てよう、優先順位を変えよう」と言うのだ。 私たちはよく失敗したが、それを上回る量のイノベーションを起こすことができた。 魅力的な製品を作ろうと奮闘し、モチベーションが明確だったときは、良いストレスを感じた。 その一方で、ある戦略的シフトの背後にある動機が理解できず、自分でも理解していない厳しいスケジュールでチームをまとめなければならないときには、悪いストレスを感じた。

グーグルでのキャリアが中盤にさしかかった頃、私は自分が遅れをとっているのではないかと心配になり始めた。 外見上は輝かしいキャリアを歩んできたように見えたが、人には見えないところで、進歩が非常にのろく、極度のフラストレーションが溜まっていた。 キャリアを前に進めなければならないというプレッシャーが、私を燃え尽きさせてしまった。 メタでの燃え尽き症候群は道徳的な理由によるものだった。2021年、ある内部告発者がメタのヘイトスピーチや誤報を容認しているという痛烈な文書を提出したことで、メタは厳しい監視の目にさらされた。

このことによって私は、自分が正しい戦いをしているのか、より良い社会を築いているのかという疑問を抱いたのだ。 グーグルでの昇進プロセスは公平に感じられたが、特にマウンテンビューのオフィスに移ってからは競争が激しくなった。 私は上司と一緒に昇進用のリストを作成し、それを完全に独立したシニア・リーダーが審査した。 社内版フェイスブックがあり、そこで自分の功績を投稿する人たちがいて、それが多くの競争を引き起こしていた。

仕事をするのと同じくらい、自分の仕事を売り込むことも重要だったため、私は自分のチームの知名度を強く意識するようになった。 グーグルとメタでの経験は、どちらも私のキャリアにとって重要な学びをもたらした。 グーグルでは安定した環境での成長の難しさを、メタではスピードと革新の代償を学んだ。 これらの経験は、技術業界で働く上で、自分自身の価値観と会社の文化の一致がいかに重要かを教えてくれた。

今後、どのような職場を選ぶにしても、単に給料や肩書きだけでなく、自分が心から共感できるミッションを持つ会社で働きたいと思う。 また、チームのメンバーとしても、マネージャーとしても、個人の成長と幸福を最優先に考えた環境作りに貢献していきたい





BIJapan / 🏆 83. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

キャリア Google Meta 職場文化 燃え尽き症候群

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「Google Chrome 149」安定版リリース、CSSのgapのスタイルを指定できる「CSS gap decorations」に対応ウェブブラウザ「Google Chrome」の最新安定版であるバージョン149がリリースされました。グリッドやフレックスボックスなどのレイアウトの「gap」にけい線や装飾を追加できる「CSS gap decorations」に対応したほか、WebSocket接続中のページをバックフォワードキャッシュ(bfcache)に保存できるようになるなどの変更が加えられています。

Read more »

腕時計の“2個着け”問題ついに解決！ 画面を捨てた「Google Fitbit Air」のヤバすぎる装着感 (1/4)画面なしトラッカー「Google Fitbit Air」のレビューです。iOS対応でApple Watchとの併用にも最適。新アプリ「Google Health」ではGeminiがデータを分析し、ワークアウトを提案するAIコーチとして活躍します 。スマートグラス連携への期待も膨らむ一台です。

Read more »

グーグル、マルチモーダルAIモデル「Gemma 4 12B」 ノートPCで動作Google DeepMindは3日、マルチモーダルAIモデル「Gemma 4 12B」を発表した。...

Read more »

ソフトバンク、Ray-Ban Meta(Gen 2)を発売 店頭サポートもソフトバンクは、MetaのAIグラス「Ray-Ban Meta(Gen 2)」を6月4日から発売する...

Read more »

Meta、24時間顧客対応するAIエージェント「Meta Business Agent」をInstagramなどでグローバル展開Metaは、企業向けAIエージェント「Meta Business Agent」のグローバル提供を発表した。InstagramやMessengerを通じた顧客対応、レコメンド、成約までを24時間自動化する。Shopify等の外部システムと連携して独自エージェントを構築できるプラットフォームも用意し、先行提供とウェイトリスト登録を開始した。

Read more »

グーグル「Gemma 4 12B」発表、メモリー16GBで動作するAIモデル米グーグル（Google）は現地時間3日、最新のAIモデル「Gemma 4 12B」を発表した。ノー...

Read more »