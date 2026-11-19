Googleが新AIモデル「Gemini 4 Neon」を提供開始。最上位モデルを基に開発され、推論コストを32%削減し、100万トークンの大規模処理に対応。開発者や企業向けに利用を開始。

Google は、大規模言語モデルシリーズ「Gemini 4」の新モデル「 Gemini 4 Neon 」の提供を正式に開始した。この新モデルは、複雑な長期タスクを担う「 Carbon 」と、日常業務の高速処理を重視する「 Hydrogen 」の中間に位置し、高度な推論能力と処理速度、コスト効率のバランスを最適化した設計となっている。ソフトウェア開発やデータ分析、企業の業務処理など、高度な処理が求められる場面での利用が想定されている。

Carbon由来の高性能とコスト削減効果

Gemini 4 Neonは、同社の最上位モデルである「Carbon」を基盤として開発されている。Googleによれば、標準の推論設定「high」を使用した場合、1件の作業にかかるコストを従来のCarbonに比べて32%削減できるという。これは、企業や開発者がAIをより低コストで導入・運用する上で重要な意味を持つ数値である。同時に、AIの性能を評価する指標である「Artificial Analysis Intelligence Index」では、推論能力を最大限に引き出す「xhigh」設定で61点を記録し、発表時点で総合3位に入る高い性能を示している。

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100万トークンの大規模情報処理能力

このモデルの最大の特徴は、一度に扱える情報量の規模である。文章、画像、音声、動画に対応し、入力と出力を合わせて最大100万トークンという膨大な情報を処理できる。このため、複数のPDFや表計算ファイルをGeminiアプリに読み込ませ、それらを統合した報告書や要約の作成が可能だ。また、ウェブ上の情報を調査して複数の業者の価格を比較したり、請求書と領収書を照合して誤りを見つけたりする実務的な用途にも適している。大量の資料をまとめて読み込み、一貫性のある分析を行うことが可能となる。

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サブスクリプションプランとAPI料金体系

一般ユーザー向けには、Google AI Proが月額2900円、Google AI Ultraが月額1万4500円から利用できる。ただし、Geminiアプリ内で最上位モデルのCarbonを利用できるのは、月額1万4500円のUltra契約者のみに限定される。Gemini 4 Neonは、このUltraプランに加え、他のユーザーもアクセス可能な位置づけにある。開発者向けには「Gemini API」の有料プランが、法人向けには「Gemini for business」が同日から順次提供されている。APIの料金は100万トークン当たり、入力が3ドル、出力が15ドルとなっている。保存済みの入力データを再利用する場合は、100万トークン当たり0.15ドルという大幅な割引が適用される。