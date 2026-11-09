Google、AI向け最新TPU第8世代「TPU 8tx」「TPU 8i Max」を発表

Googleは10月、機密データ保護機能付きの「TPU 8tx」および大容量コンテキスト処理に対応した「TPU 8i Max」を含む第8世代TPUを発表した。AMD EPYC第5世代と連携し、セキュリティと演算性能を大幅に強化する。

Google は10月、次世代人工知能（AI）演算用プロセッサである第8世代TPUの新たな製品ラインナップを発表した。このうち、機密性の高いデータを扱う企業や政府機関向けに設計された「TPU 8tx」と、長大なコンテキスト処理に特化した「TPU 8i Max」の2機種が注目されている。これらの新製品は、既存のTPUアーキテクチャを基盤としつつ、セキュリティとメモリ帯域幅を大幅に向上させる設計となっている。

TPU 8txで機密データをハードウェアレベルで保護

TPU 8txは、機密データの漏洩リスクを最小限に抑えることを主目的として開発された。このチップは、従来モデルであるTPU 8tと同一の半導体プロセスを採用しているが、その性能を高めるために米AMDの第5世代EPYCプロセッサと組み合わせる構成になっている。この組み合わせにより、処理中の機密データやAIモデルの重み情報を、ソフトウェアではなくハードウェアレベルで厳格に保護することが可能となった。

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さらに、Googleが独自に開発した低遅延ネットワーク技術「Boardfly」を搭載することで、処理速度の最適化を図っている。この技術の導入により、既存のTPU 8tと比較して遅延時間を最大で2分の1に短縮することに成功した。これにより、機密データを外部の別のシステムに移すことなく、内部で完結してモデルのファインチューニングや推論処理を実行できる環境が実現した。

TPU 8i Maxはメモリ帯域幅を2倍に増強

もう一つの主力製品であるTPU 8i Maxは、特に長大なコンテキストデータを扱う処理タスクに最適化されている。このデバイスは、既存のTPU 8iのチップ2個を1つのパッケージに統合するという構造を採用しており、これにより全体の演算能力を強化している。単なる性能アップにとどまらず、ハードウェアリソースの効率化を追求した設計となっている。

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統合による効果は、メモリ容量と帯域幅の両面で顕著に表れている。オンチップメモリ（SRAM）の容量と、高帯域幅メモリ（HBM）の帯域幅をそれぞれ2倍に増強したことで、大量のデータを高速に処理する能力が飛躍的に向上した。特に、大規模なコードベースや長時間の動画ファイルを複数のAIエージェントが同時に扱うような複雑な用途を想定した性能である。

ソフトウェア基盤の強化で開発効率を向上

ハードウェアの進化に加えて、GoogleはTPU向けソフトウェアエコシステムの強化も同時に発表した。10月にオープンソース化した「TorchTPU」は、PyTorchのコードやHugging Faceのモデルを原則として書き換えることなくTPU上で実行可能にするソフトウェア層である。これにより、開発者は既存のAIモデル資産をそのまま活用して新ハードウェアに移行できる。

また、新たに公開された「TPU Sync」は、AIの処理に必要なデータの転送に伴う遅延などを90％以上削減する技術である。データ転送のボトルネックを解消することで、全体の演算パイプラインをよりスムーズに動作させることができる。これにより、開発環境における待ち時間を大幅に短縮し、プロダクション環境でのスループット向上が期待できる。

Agent Compute Engineで計算資源の効率化を図る

さらに、AIエージェントの運用効率を改善するための「Agent Compute Engine」も導入された。このコンポーネントは、外部ツールの応答待ちなどでAIエージェントが一時的に停止している間、その計算資源の無駄を削減する機能を果たす。従来のアイドル状態では計算リソースが滞留していた課題に対し、動的にリソースを割り当てることで処理効率を最大化する。

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これらのハードウェアおよびソフトウェアの革新は、Googleが提供しているTPUプラットフォームの競争力をさらに高めるものと見られる。特にセキュリティ要件の高い業界や、大規模なテキスト・動画データを扱う企業にとって、今回発表されたTPU 8txおよびTPU 8i Maxは、高性能かつ安全なAIインフラソリューションとして注目されることになる。