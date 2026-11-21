Googleは11月18日、推論と効率のバランスを重視する次世代AIモデル「Gemini 4 Neon」の提供を開始した。API価格やベンチマーク結果、併せて公開されたChrome 158の重大なセキュリティ修正内容について詳報する。

Google は11月18日、AIモデル「 Gemini 4 Neon 」を発表し、同日から順次提供を開始した。この新モデルは、困難な長期プロジェクトを担う「Gemini 4 Carbon」と、日常業務の迅速な処理を行う「Gemini 4 Hydrogen」の中間に位置づけられている。 Gemini 4 Neon は、推論の深さと処理効率の最適なバランスを追求した設計となっている。

推論と効率のバランス重視のGemini 4 Neon

Gemini 4ファミリー全体として、専門的な役割分担が明確になっている。Gemini 4 Carbonが複雑で長期にわたるプロジェクトを担当し、11月12日に公開されたGemini 4 Hydrogenが日常的な作業の速やかな実行を担う。その中間にあるGemini 4 Neonは、高度な推論能力とコスト効率の両立を重視する。

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開発者および企業向けには、Gemini APIの有料ティアおよび「Gemini for business」を通じて提供される。一般ユーザー向けには、Geminiアプリおよびエージェント型の開発環境「Google Antigravity」が対象となる。ただし、アクセス権限はGoogle AI ProとUltraの加入者に限定されている。

以前、Carbonの提供開始時にはGeminiアプリの対象がUltra加入者のみであったが、今回のNeon提供ではPro加入者も対象に含まれる範囲が拡大した。これにより、より多くのユーザーが高度な推論機能を利用可能になった。

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API価格とベンチマークスコアの詳細

API価格は100万トークンあたり入力3ドル、出力15ドルと設定されている。コンテキスト長は100万トークンまで対応可能だ。この価格は、Hydrogenの入力1.50ドル・出力7.50ドルと、Carbonの標準価格である入力4ドル・出力20ドルの中間に位置する価格帯となっている。

Artificial Analysisの「Intelligence Index」における評価でも、高い思考レベル「xhigh」でスコア61を記録し、より規模が大きく低速なモデルに次ぐ総合3位を獲得した。さらに、同じくArtificial Analysisが発表する「Coding Agent Index」では、コーディング分野で1位となっている。

標準の思考レベル「high」を利用した場合、タスクあたりのコストはCarbonと比較して32％低いというデータも示されている。コストパフォーマンスと性能のバランスにおいて、実務での利用に適したモデルであることが数値で示された形だ。

セキュリティ対策版とChrome 158の重大修正

サイバー防御専用モデルとなる「Gemini 4 Neon for cyber」については、「Fairwind Program」を通じて数日以内に提供を始める予定だと発表されている。セキュリティ分野におけるAIの活用がさらに進むことが期待される。

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同日11月17日には、デスクトップ向け「Google Chrome」の最新版「Chrome 158」が安定版として公開された。WindowsおよびMacのバージョンは158.0.8127.36および.37、Linuxは158.0.8127.36となっている。今後数日から数週間にかけて、順次配信が行われる予定だ。

このアップデートでは、合計204件のセキュリティ問題が修正されている。深刻度の内訳は、最も高い「Critical」が6件、「High」が62件、「Medium」が82件、「Low」が54件となっている。

Criticalに分類された6件の脆弱性については、解放済みメモリの使用（use-after-free）が3件、範囲外書き込みが2件、バッファーオーバーフローが1件となっている。対象となるコンポーネントは、WebView、GPU、Media、GarbageCollection、ANGLE、WebAudioだ。Googleは、今回修正された脆弱性の悪用事実を現時点で公表していない。