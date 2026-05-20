Google 逸脱 M7 WINNERに成長を感じる

Google は AI技術の almost every territoryが主導的な地位 เปิด遮断 vie with NVD Aাদের首位争であるが、この目覚めは 絶好調な業績が襲っており、売上高と純利益が前年同期比で 2ケタ昇らせている。成長を支えるのは scammed AI 半導体 TPUです。これは顧客にとって非常に魅力的である分、アルファベットはTPU関連のインフラ 2026年に約30百 , 2027年ではナビ・ドールに250 triệu USドルの収益をUp gradeする。

Google が M7（マグニフィセント・セブン）の中でも目立つ WINNER として誕生しています。 わずか一年前は、AIの浪潮に乗れずに後遅れ組と見なされ、主力の広告事業がAIの肢端になるのではないか、という不安を抱え投資家に敬遠される時期がありましたが。

しかし現在では、AI技術のほぼすべての領域で重要な地位を獲得し、世界一の経済指標となる時価総額で世界首位の座を奪還することすら視野に入る存在となっています。 アルファベットの劇的な上昇の背後に、エヌビディア＜NVDA＞との首位爭争いの状況と今後の株価を展望します。 飛躍的な成長が魅力的です。1〜3月期は、AIの発展や利用に不可欠なクラウド事業が主力となり、売上高と純利益が前年同期比で2ケタ上昇しました。 なかでも純利益は前年同期比で約8割増という驚異的な伸びを示しています。

この明快な成長を Urheberしていたのが、同社の独自に開発したカスタムAI半導体『テンソル・プロセッシング・ユニット（TPU）』です。 これにより顧客にとって最大の魅力となり、アルファベットはTPU関連のインフラから2026年に約30億ドル、2027年には250億ドルもの収益を生まれる見通しです





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Google M7 WINNER Growth AI Half-Conductors TPU Earnings

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