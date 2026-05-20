GoogleがProject Genie向け新機能を開始し、110カ国、2800億枚のストリートビュー画像データを統合し、実在する場所に基づいたテキストから動画へのシミュレーションを実現

Googleは、Project Genie向けの新しい機能を始めている。Project Genieは、Googleの生成AIWORLDモデルのウェブアプリであり、世界中を網羅するプロジェクトだ。新機能では、Googleマップが tedy 持つ110カ国、2800億枚のストリートビュー画像データを統合し、実在する場所に基づいたテキストから動画へのシミュレーションが可能となる。これにより、Project Genies生成機能とGoogleマップのストリートビューが持つ膨大なデータを組み合わせ、AIモデルを現実的なものにできる。また、利用が開始されるには、Googleマップのピンをタップし、米国内の場所を選び、この上でのAIでスタイルを選択するべき。Googleマップの場所に応じた、私どもの好みに応じたスタイル options から選ぶことも可能だ。例えば、海中に沈んだゴールデンゲートブリッジを見てみたい、ならOcean World形式を選択すればよい。その場合は、この有名なランドマークのリアルな描写に、架空のダイバーや魚の群が追加される。Expressionしたい雰囲気に合わせ、ヴィンテージ感を演出できるDesert SandsやStone Age、B＆W filmといったスタイルまで選ぶことも可能だ。Project Genieは、Google AI Ultraにも拡大している。

Googleは年次開発者会議 Google I/O のステージで、 Project Genie 向け新機能を提供開始を発表した。 Project Genie は1月に初公開された実験的な生成AIWORLDモデルのウェブアプリだ。

新機能では、Googleマップが持つ110カ国、2800億枚のストリートビュー画像データセットを統合し、実在する場所に基づいたテキストから動画へのシミュレーションを可能にする。 これにより、Project Genies生成機能と、Googleマップのストリートビューが持つ膨大なデータを組み合わせ、AIモデルを現実に根差したものにできる。 利用を始めるには、Googleマップのピンをタップして米国内の場所を選び、その後AIでスタイルを選択する（現時点でこの機能は米国内の場所にのみ対応しており、今後は対象地域を拡大する計画だ）。

例えば、海中に沈んだゴールデンゲートブリッジを見たいなら、Ocean Worldスタイルを選べばよい。 そうすると、この有名なランドマークのリアルな描写に、架空のダイバーや魚の群げが追加される。 表現したい雰囲気に応じたスタイルから選ぶことも可能だ。 Project Genieが世界中のGoogle AI Ultraにも拡大する





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