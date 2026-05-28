Global X Japan、国内初の香港株式カバード・コールETFを東証に上場

大和証券グループのGlobal X Japanが、香港テック株を対象としたカバード・コール戦略のETFを東京証券取引所に上場。ハンセンテック指数の構成銘柄を保有しつつ月次でコール・オプションを売却し、プレミアム収入を分配原資とする。投資リスクや指数提供者の免責事項も明記。

大和証券グループの Global X Japan 株式会社は、本日5月28日に、東京証券取引所へ「グローバルＸ チャイナテック・ カバード・コール ETF 」を新たに上場したと発表した。 同社によると、この ETF は国内初となる 香港株式 を対象とした カバード・コール 戦略の ETF である。

カバード・コール戦略とは、原資産を保有しながら、その原資産に対応するコール・オプションを売却し、売却によって得られるオプション・プレミアムを主な収益源とする手法である。 具体的には、香港取引所に上場する代表的なテクノロジー関連企業30銘柄で構成されるハンセンテック指数の構成銘柄を保有し、毎月、翌月が満期のコール・オプションを売却することで得られるプレミアムを分配原資としている。 同ファンドは、値動きのある有価証券等に投資するため基準価額は変動し、投資元本が保証されているものではなく、これを割込む可能性がある。

信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属し、投資信託は預貯金とは異なる。 基準価額の変動要因としては、本指数の変動に加え、オプション取引の戦略に起因するリスクなどが考えられる。

なお、Hang Seng TECH IndexはHang Seng Data Services Limitedのライセンスに基づきHang Seng Indexes Company Limitedによって算出されており、同社らは本ETFの指標使用に合意しているものの、指数の正確性や適合性、利用結果について一切の保証や表明を行っておらず、関連する損失に対して責任を負わないと明記している。 Global X Japan株式会社は、大和証券グループ本社、大和アセットマネジメント、Global X Management Company Inc.との合弁で2019年9月に設立された日本初のETF専門資産運用会社である





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