GitHub Copilotアプリ、AIエージェント作業を統合管理するデスクトップアプリとしてテクニカルプレビュー公開

GitHubは、AIエージェントによるコード生成からレビュー対応までの一連の作業を単一画面で管理できる「GitHub Copilotアプリ」をテクニカルプレビューとして公開しました。My Work画面によるタスク追跡、Agent Mergeによる自動マージ、Canvasによる可視化、サンドボックス環境、強化されたコードレビューなど、開発者とAIの協業を支援する機能が多数盛り込まれています。

ソフトウェア開発 において、AIにコードを書かせるだけでなく、不具合調査やIssue対応、プルリクエスト修正、レビュー対応などのタスクまで AIエージェント に任せる動きが広がりつつあります。

しかし、複数の画面を行き来する手間や、エージェントが生成したコードの確認負担、検証内容が分かりにくいといった課題も指摘されています。 こうしたエージェント開発に特有の問題に対応するために、GitHub Copilotアプリがリリースされました。 このデスクトップアプリは、複数のエージェント作業を一元的に管理できるほか、人間とAIが共同で作業するための機能を備えています。

現在はCopilot Pro、Copilot Pro+、Copilot Business、Copilot Enterpriseの各ユーザー向けにテクニカルプレビューとして提供されています。 GitHub Copilotアプリの中心的な機能が「My Work」画面です。 この画面では、接続されているリポジトリに関するセッション、Issue、プルリクエスト、バックグラウンド自動化の状況を一度に確認できます。

例えば、あるエージェントが本番環境の不具合を調査し、別のエージェントがIssueの実装を進め、さらに別のエージェントがレビューコメントに対応する、といった並行した作業を単一インターフェースで追跡できるのです。 各エージェントセッションは、gitの仕組みである「git worktree」を活用して動作します。 これにより、複数の作業を同時に進めても変更が衝突しにくく、GitHub Copilotアプリが作業環境の作成や片付けを自動で処理します。

プルリクエストのレビューからマージまでを自動化する「Agent Merge」機能も用意されています。 Agent Mergeは、CI（継続的統合）の状態を監視し、必須レビュアーの割り当てや失敗したチェックの追跡を行いながら、マージに必要な作業を進めます。 開発者は「CIを通す」「レビューコメントに対応する」「条件を満たしたらマージする」など、Copilotに任せる範囲を細かく指定可能です。 実際のIssueからマージまでの流れは、公開されているムービーで確認できます。

さらに、GitHub Copilotアプリには「Canvas」機能が追加される予定です。 チャットベースの対話だけでは、エージェントの計画や修正内容、検証結果が長い会話履歴に埋もれがちです。 Canvasでは、計画、プルリクエスト、ブラウザセッション、ターミナル、デプロイ、ワークフロー状態などを一目で把握でき、開発者は内容を編集、承認、差し戻しできます。 GitHubはCanvasを「agent experience」（AX）の始まりと位置付けています。

エージェントが安全にコードを実行、検証、修正できるように、サンドボックス環境も用意されています。 ローカルサンドボックスではユーザーのマシン上で制限付きの実行が可能で、クラウドサンドボックスはGitHubがホストする一時的なLinux環境でエージェントを動作させます。 コードレビュー機能も強化され、Copilot code reviewは組織独自の標準や内部システム、開発文脈を反映できるようになりました。

管理者はリポジトリ単位でレビューの強度を設定可能で、「/security-review」のようなセキュリティ重視のスキルや、複数モデルで実装を批評する「/rubberduck」といったスキルも導入されています。 GitHubはCopilotアプリだけでなく、ターミナル、クラウド、独自ツールでも同じエージェント機能を利用できるようにする方針です。 中核となる「GitHub Copilot SDK」を用いれば、Node.js/TypeScript、Python、Go、.

NET、Rust、JavaなどからCopilotアプリと同じエージェント実行基盤を活用したアプリやツールを開発できます。 ターミナル向けにはCopilot CLIも刷新され、新しいテキストユーザーインターフェース（TUI）、音声入力、スケジュールタスクが追加され、定期的なプロンプトやバックグラウンドタスクの予約が可能になりました。 GitHubは「プロフェッショナルなソフトウェア開発には判断、検証、説明責任が必要だ」と述べています。

Copilotアプリ、サンドボックス、コードレビュー、自動化、文脈管理を組み合わせることで、エージェントがより多くの作業を担いながらも、開発者が品質やリリース判断を管理し続けられるようにするのが方針です





gigazine / 🏆 80. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Github Copilot AIエージェント ソフトウェア開発 自動化 コードレビュー

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AI 実装支援体制を強化、AI/Data領域における専門性を有する 「ベルコア・コンサルティング」に出資参画・資本業務提携株式会社プロジェクトホールディングスのプレスリリース（2026年6月1日 16時05分）AI 実装支援体制を強化、AI/Data領域における専門性を有する 「ベルコア・コンサルティング」に出資参画・資本業務提携

Read more »

Microsoft 365 Copilot、新デザインを発表 業務効率化とAI体験を刷新Microsoftは2026年5月28日、Microsoft 365 Copilotの新デザインを発表した。操作画面の簡素化、応答性能の向上、作業文脈に応じた自律的処理を実現し、AI時代のユーザー体験を革新。新UI導入により、ExcelでのCopilot利用率が33%増加するなど、業務の流れに沿った支援機能が大幅に強化された。

Read more »

日本のものづくりと産業界の現場課題を解決する AI ソリューションが名古屋に集結「AI 博覧会 Nagoya 2026」注目出展社を発表株式会社アイスマイリーのプレスリリース（2026年6月2日 11時00分）日本のものづくりと産業界の現場課題を解決する AI ソリューションが名古屋に集結「AI 博覧会 Nagoya 2026」注目出展社を発表

Read more »

GitHub Copilotの従量課金がついに開始、「AIクレジット」を使い切ると追加利用には別料金が必要にAIによるコード補完やチャット、コードレビューなどを利用できるGitHubの開発支援ツール「GitHub Copilot」について、GitHubは2026年6月1日からすべてのGitHub Copilotプランで「GitHub AIクレジット」を利用量の単位とする従量課金制が有効になったことを発表しました。

Read more »

楽天スーパーSALEでAIを活用した買い物体験を強化楽天グループは6月4日20時から開催する大型セールイベント「楽天スーパーSALE」で、AIを活用した買い物体験を強化する。ユーザーは「Rakuten AI」を搭載したAIコンシェルジュとの対話や、ディスカバリーレコメンデーション機能を利用できる。膨大なセール対象商品から目的の品を効率的に見つけるだけでなく、自らの興味や関心に最適化された商品と出会える。楽天スーパーSALEの特設ページにはRakuten AIのアイコンを新設し、AIコンシェルジュが最適な商品選びを支援する。ユーザーはテキストや音声を使って具体的な用途や予算を伝えることで、条件に沿った商品を探し出せる。セールのお得な活用法やショップ数に応じてポイント還元率が上がる「ショップ買いまわり」の攻略法も相談できる。目的の商品にスムーズに出会える環境づくりを推進する。「楽天市場」アプリの探すタブ内では、ディスカバリーレコメンデーション機能を提供する。ユーザー一人一人の興味や関心に合わせて商品の画像や動画を表示し、潜在的な関心を掘り起こして新たな商品との出会いを創出する。同社はAI化を意味する造語の「AI-nization」をテーマに掲げており、さらなる成長に向けて人工知能の活用を推進し、利便性の高い買い物体験を提供する。

Read more »

NVIDIA、Foxconn、台湾の主要医療センターが連携し「Healthy Taiwan」構想にエージェント型 AI とフィジカル AI を展開NVIDIAのプレスリリース（2026年6月3日 11時19分）NVIDIA、Foxconn、台湾の主要医療センターが連携し「Healthy Taiwan」構想にエージェント型 AI とフィジカル AI を展開

Read more »