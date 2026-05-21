GitHubがVS Code拡張機能を経由したサプライチェーン攻撃による内部リポジトリ侵害を発表

GitHubは2026年5月に従業員端末がMicrosoft Visual Studio Code向けの悪意のある拡張機能を通じて侵害されたセキュリティインシデントを報告しました。攻撃は内部リポジトリに限定されており、顧客データへの影響は確認されていませんが、多くの認証情報が収集された可能性があります。

GitHubは2026年5月、同社の内部リポジトリに対する不正アクセスのインシデントが発生したことを発表しました。 このセキュリティ侵害は、Microsoftのコードエディタ Visual Studio Code 向けの悪意のある拡張機能を通じて実行されたもので、開発環境における サプライチェーン攻撃 の深刻さを改めて浮き彫りにしています。

GitHubによると、外部に送信されたデータはGitHub内部リポジトリに限定されており、GitHub利用者が所有する企業向けアカウント、組織、リポジトリなど、GitHub内部リポジトリの外に保存されている顧客情報に影響があった証拠は確認されていないとのことです。 ただし、GitHub内部リポジトリの一部にはサポート対応の抜粋など、顧客に関する情報が含まれる場合があるため、影響が判明した場合は通常のインシデント対応経路で顧客へ通知されると説明されています。

今回の攻撃の入口となったのはVisual Studio Code向けのNx Console拡張機能です。 VS Code拡張機能はコード補完やフレームワーク支援、クラウド連携などの機能を追加するための仕組みで、開発者の作業環境に深く入り込む性質を持っています。 これらの拡張機能は開発効率を大幅に向上させる利便性がある反面、悪意のあるコードが仕込まれると極めて危険な経路となります。

開発端末上に保存されているトークン、SSHキー、クラウド認証情報、設定ファイルなどが狙われる危険があり、攻撃者は開発環境にアクセスすることで組織全体への侵害につながる可能性があります。 Nx Consoleの悪意のあるバージョンは18.95.0で、修正版は18.100.0です。 悪質なバージョンはVisual Studio Marketplaceで約18分間、OpenVSXでは約36分間公開されていたと報告されています。 この短い公開期間にもかかわらず、多くの開発者に影響を与えた可能性があります。

GitHubは従業員端末の侵害を2026年5月18日に検知して即座に対応を開始しました。 問題のある拡張機能のバージョンを削除し、侵害された端末を隔離し、本格的なインシデント対応を開始しました。 さらに、GitHubはサービス連携や認証に使う重要な秘密情報であるシークレットについて、影響の大きい認証情報を優先し、2026年5月18日から5月19日にかけてローテーションを実施しました。

Nx Consoleのセキュリティアドバイザリでは、悪意のある拡張機能がディスク上やメモリ上から認証情報を収集しようとしていたと説明されています。 標的として挙げられているのは、GitHubトークン、npmトークン、AWS関連情報、HashiCorp Vault、Kubernetes、1Password、秘密鍵、接続文字列、DockerやGCPの認証情報など多岐にわたります。 収集されたデータはHTTPS、GitHub API、DNS経由で外部送信されたと報告されています。

セキュリティ研究機関の報告によると、攻撃者グループとされるTeamPCPがサイバー犯罪フォーラム「Breached」でGitHubのソースコードと約4000件のプライベートコードリポジトリへのアクセスを主張し、盗み出したデータを少なくとも5万ドル相当で売却しようとしていたとのことです。 ただしGitHubは現時点で攻撃者の特定を公表しておらず、GitHubが攻撃者をTeamPCPと断定したわけではありません。

TeamPCPは過去に開発者向けプラットフォームやオープンソースのパッケージ配布経路を狙うサプライチェーン攻撃との関連が報じられているグループです。 サプライチェーン攻撃とは、最終的な標的を直接攻撃するのではなく、開発ツール、依存パッケージ、拡張機能、CI/CD設定など、開発や配布の途中にある信頼された仕組みを悪用する攻撃手法を指します。 VS Code拡張機能は開発者が日常的に利用するため、攻撃者にとっては認証情報や内部コードへ到達する足がかりになりやすい経路となっています。

このようなサプライチェーン攻撃は、単一の企業に対する被害にとどまらず、その企業と連携する多くの組織に波及する可能性があるため、業界全体で注視されています。 GitHubは引き続きログ分析、シークレットローテーションの検証、追加の不審な活動の監視を継続しており、調査が完了し次第、より詳しい報告書を公開すると述べています。 同社は顧客への透明性維持を重視しており、顧客への影響が見つかった場合は、既定のインシデント対応および通知経路で顧客に連絡することを明言しています。

このインシデントは、開発環境におけるセキュリティの重要性と、拡張機能やプラグインの安全性確認の必要性を改めて認識させる事例となっています。 開発組織は今後、使用する拡張機能の出所確認やアップデート管理をより厳格に行う必要があり、業界全体でセキュリティ意識の向上が求められています





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Github Visual Studio Code サプライチェーン攻撃 セキュリティインシデント 認証情報流出

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