イスラエルのセキュリティ会社Radwareとテクニオン・イスラエル工科大学に所属する研究者らが発表した論文「Who Is Prompt-Injecting Coding Agents? An Empirical Study of Hidden AI-Directed Text on GitHub」は、GitHub上に潜むAI向けの隠しテキストが、誰によってどのような目的で埋め込まれているのかを分析した研究報告だ。

現在のGitHubでは、Issueの分類やプルリクエストのレビューなどをAIエージェントが自律的にこなしている。 しかし、一般ユーザーが自由に書ける文章をそのまま読み込むため、悪意ある命令を紛れ込ませてAIを操る「間接的プロンプトインジェクション」の危険性が指摘されている。

Gemini CLIに届いたこのIssueは普通のバグ報告に見えるが、画面に表示されない部分にAIへの攻撃指示が隠されている Issue、プルリクエスト、コメントから特定された2281件の内訳を見ると、67％は、開発チームがHTMLコメントを共有メモ帳のように使い、自前のAIエージェントに指示を出したり、AI同士で担当タスクを調整・連携させたりしていた。 一方、残りの2％（43件）は悪意ある攻撃（他者のAIエージェントを狙った攻撃）だった。

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悪意ある攻撃の44％は、米Microsoftや米Google、米OpenAIなど大手ベンダーのリポジトリを狙っていた。 最も多い目的は認証情報の窃取（44％）で、環境変数や認証トークンを盗み出そうとする手口が確認された。5つのAIモデルによる再現実験では、4モデルは攻撃の指示に一度も従わなかったが、大量のIssue処理で選ばれやすい小型・高速モデル（gpt-5.6-luna）は43件中8件（19％）で攻撃の指示に従い、不正な操作を行おうとした。