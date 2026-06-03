GitHub Copilotの新料金制度にユーザー不満続出

GitHubが導入したGitHub Copilotの新料金制度（クレジット制・従量課金）について、SNS上で「クレジットがすぐ尽きる」「使い物にならない」など多くの批判が寄せられている。法人ユーザーを中心に業務への影響が報告され、AIエージェント型利用の増加が背景にあるとGitHubは説明。ただし、6〜8月には移行措置としてクレジット付与量を増やす対応も取られている。

米国のGitHubが6月1日（現地時間）に導入した「GitHub Copilot」の新料金制度について、SNS上でユーザーから不満の声が多数上がっている。 新しい料金体系は、基本料金を従来通りとしつつ、毎月ユーザーに一定額のクレジットを付与し、そのクレジットを超えて利用した分については 従量課金 となる仕組みである。

しかし、多くのユーザーから「クレジットの消費が想定以上に速い」「以前と同じように使えなくなった」といった批判が相次いでいる。 GitHub Copilotは、AIを活用したコーディング支援サービスであり、これまでは定額制のプランが主流で、上位プランではより高度な機能を利用できた。 しかし、6月1日以降は、Copilot Pro（月額10ドル）、Business（月額19ドル）、Enterprise（月額39ドル）といった各プランで、それぞれの月額料金と同額のクレジットが毎月付与されるようになり、それを超える利用分は追加課金される形となった。

コード補完などの基本機能はクレジットを消費せずに利用できるが、長時間にわたる自律的なコーディング（エージェント型機能）を利用する際にはクレジットが消費される。 ところが、多くのユーザーが、この仕組み変更後は以前のように利用できなくなったと報告している。 特に、法人向けプランを利用する企業ユーザーからの不満が顕著で、「少し作業をしただけでクレジットがすぐに尽きる」「社内でパニックになっている」といった声が多く、一部では他社のAI開発ツールへの移行を検討する投稿も見られる。

GitHub側は、この料金改定の背景について「エージェント型の利用がデフォルトになりつつあり、それに伴う計算処理需要と推論コストが大幅に増加している」と説明しており、タスクを自律的に実行するAIエージェントの普及が料金体系見直しの主な要因とみられる。 一方で、GitHubは法人ユーザーに対し、緩和措置も用意している。6月1日から9月1日までの3か月間、各ユーザーに付与されるクレジットを、Copilot Businessでは月3000クレジット（30ドル相当）、Enterpriseでは月7000クレジット（70ドル相当）に増やし、組織内で共有可能にする。

同社によれば、この優遇期間が終わる9月以降は、標準額である月1900クレジット（Business）、月3900クレジット（Enterprise）に戻る予定である。 この移行措置により、_userspace_が新料金体制に慣れるまでの期間が設けられるが、恒久的な解決策については依然として懸念が残る。 特に、クレジット消費のスピードが速すぎて実用的でないという声は多く、GitHubはユーザーの利用実態に合わせた再調整を迫られている。 AI支援コーディングの利用が進む中で、コスト面での持続可能性をどう両立させるかが今後の課題となる





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