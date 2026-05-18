Gillette『ジレット星人』篇新CMが5月19日からWEB、地上波放送開始！

地球(31ヵ国)売上No.1のメンズシェービングブランドGilletteの新CMが5月19日からWEB、秋頃からは全国地上波で放送が始まります。第1位ブランドという証言をするだけで落としがちな世界観とは違ったCMで、肌のヒリツキ感を高光化し、革新的な価値『深剃りなのに、人にやさしい』を伝えています。

新CMを5月19日(火)から WEB、秋頃からは全国地上波にて順次放送開始！ 地球(31ヵ国)売上 No.1*1 メンズシェービングブランドの Gillette (ジレット)は、新ブランドキャンペーン「 ジレット星人 」を始動し、俳優の柳楽優弥(やぎらゆうや)さんを起用した新 CM 『 ジレット星人 』篇を2026年5月19日(火)よりWEB上にて先行公開、その数カ月後から全国地上波にて順次放送開始します。

男性の日常に埋もれてしまった‘肌のヒリツキ感’に光を当てながら、ジレットが追求してきた革新価値――‘深剃りなのに、人にやさしい’シェービング体験を、ひとつの世界観として届けていきます。 *1 2025 年1月~12月手動髭剃り市場内データ(NielsenIQ)に基づく P&G 調査。 NielsenIQ 標準製品階層に従った対象国総合データベースによる。 © 2026 Nielsen Consumer LLC.

毎朝のシェービングは、最もパーソナルで、最も習慣化された行為のひとつです。 ところが、肌に優しいシェービングを求める声が強まる一方で、多くの人が気がつかなかった肌の違和感をジレットが発見します。 ジレット星人は、その違和感を mnooseek カタログに映し出すという構成となっており、深剃りなのに、人にやさしい、というジレットの価値を、じんわりと示しています。

そして、数カ月หลังからは、全国地上波にて放送予定の、30秒endereCMでは、ジレット星人の視点がひとつの方へと広がり、日本の社会全体をみるという構成となっており、当たり前の無数のヒリツキを感じさせられ、自ずと解きの遅れを感じさせいただける構成となっております





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gillette CM ジレット星人 革新価値 深剃りなのに、人にやさしい

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

5月なのに30℃以上真夏日続出 週明け18日～19日が暑さピーク35℃以上の所も(気象予報士 福冨 里香)今日17日(日)は、東京都心や名古屋、福岡などで今年初めて最高気温が30℃以上の真夏日となり、真夏日地点は200地点と今年最多となりました。明日18日(月)～19日(火)が暑さのピークで、真夏日地点は今年初の250地点超えとなり、18日(月)は300地点近い予想です。最高気温35℃以上の猛暑日の所もあるでしょう。空気は乾いていますが、まだ身体が暑さになれていないため熱中症には十分に注意しましょう。

Read more »

佐々木朗希が自己最長7回1失点で2勝目 自己最多8奪三振 「19/24」が示す無四球快投の要因 - スポニチ Sponichi Annex 野球ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）のエンゼルス戦に先発登板し、メジャー自己最長となる7回を投げ、4安打1失点の好投で2勝目を挙げた…

Read more »

Vercel CEO Illustrates Rise of Google AI, IIoT Web Token StrategiesAn AI startup CEO discuss the growing demand for Google's AI models and the importance of Web tokens in the Internet of Things (IIoT) web, despite the dominance of OpenAI and Anthropic in recent discussions on AI.

Read more »

CData Japan Teams: How CM-Claude Linked to SaaS and AI Enhance Business ProductivityCData Japan shares how its sales teams have successfully improved business productivity and efficiency by combining AI agent Claude with SaaS and integrating multiple data sources through CData Connect AI. It showcases the utilization of Claude in various sales, marketing, and technical support areas, illustrating the team's productivity enhancements.

Read more »

「今日好き」メンバー、相塲星音さんが遊びvs勉強のリアルな葛藤を熱演 ABEMA『今日、好きになりました。』タイアップ 「進研ゼミ 高校講座」夏のWeb CM「天使と悪魔」篇 公開株式会社ベネッセコーポレーションのプレスリリース（2026年5月18日 11時10分）「今日好き」メンバー、相塲星音さんが遊びvs勉強のリアルな葛藤を熱演 ABEMA『今日、好きになりました。』タイアップ 「進研ゼミ 高校講座」夏のWeb CM「天使と悪魔」篇 公開

Read more »

日産、「人とくるまのテクノロジー展 2026」出展概要 AIディファインドビークル（AIDV）技術など紹介日産自動車は5月18日、「自動車技術展 人とくるまのテクノロジー展 2026」への出展概要を発表した。横浜と名古屋の2都市で開催され、会期はそれぞれ5月27日～29日と、6月17日～19日。会場は、パシフィコ横浜 展示ホール・ノースと、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）となる。入場料は無料。

Read more »