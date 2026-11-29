The president of Ghazl El Mahalla has disclosed that Mahmoud Salah preferred joining Al Ahly over his current club. The report also includes information on watching various Segunda Division matches involving Las Palmas, including games against Real Sociedad B, Castellon, Mallorca, Real Valladolid, and Eibar, detailing TV channels, streaming options, and team status.

«Prefirió al Ahly antes que al club de Messi»: el presidente del Ghazl El Mahalla destapa una sorpresa impactante sobre el fichaje de Mahmoud Salah GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Las Palmas y Real Sociedad B hoy.

Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más. GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Las Palmas y Castellón.

Advertisement

Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.