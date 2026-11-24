『GetBackers-奪還屋-』公式がAI利用と誤解させる映像投稿で謝罪。制作担当のIMAKAIも説明不足を認め、再生プロジェクトは従来通りボイスコミック形式で2026年12月に再開される。

漫画『GetBackers -奪還屋-』の公式アカウントが、 生成AI の利用を連想させる誤解を招く投稿を行ったとして、11月22日に謝罪声明を発表した。この事案は、18日に公開された告知映像を通じて、従来の ボイスコミック 再開を宣伝する過程で、不自然なアニメーション表現が視聴者に誤認を引き起こしたことに端を発している。

誤解を招いた告知映像の真相と謝罪内容

問題となったのは、11月18日に公式Xで公開された告知映像である。映像はまず、9日にハンドルネームを伏せた状態で作られた別告知への反響を取り上げた後、原作漫画のコマ画像とアニメーション効果を組み合わせて展開された。画面には「YouTubeコミックアニメ、再始動」「止まっていた時間が、再び動き出す」「そして、その先へ」といったキャッチコピーが表示され、多くのファンから注目を集めていた。

Also read 複数のPCにローカルAIの処理を割り振れるNVIDIA製ツール「Personal AI Router(PAIR)」の有用性検証結果が公開される

しかし、この映像における表現手法の一部が生成AIの使用を示唆しており、視聴者に新作TVアニメの制作やAIによる完全アニメ化が行われるとの誤解を与えていたと認められた。公式側は11月22日の発表にて、この誤解を招いたことに対し深く謝罪するとともに、情報の説明不足が混乱を招いたことを明確に否定した。

IMAKAI制作会社による責任の所在と釈明

この告知映像の制作および編集を担当していたのは、東京都渋谷区に本社を置くIMAKAIである。同社は、マンガ制作サービス「MangaNow」とアニメ制作サービス「AnimeNow」を展開する企業として知られている。IMAKAIも同日、公式Xにて声明を発表し、映像制作における一連の経緯について説明を行った。

Advertisement

IMAKAIは、映像の制作と編集業務を引き受けていたことは認める一方、作者である綾峰欄人先生への連絡、詳細な説明、そして事前の了承確認については、運営側の担当者が行うべき業務であったと指摘した。また、公開前に作者宛てに映像を送付していた事は事実であるとしつつ、生成AIの使用を含む具体的な制作方法に関する説明と確認が不十分であったと反省を示している。

再生プロジェクトの現状と今後の展開

公式アカウントは、今回の件で再生が決定した「ボイスコミックシリーズ」の正確な内容についても明言した。2025年3月に開始され、同年12月から一時休止していた公式YouTubeチャンネルでのコンテンツが、2026年12月1日より再開されることを正式に告知した。これにより、プロジェクトが完全に停止したわけではなく、単に再開時期と形態に関する周知不足であったことが判明した。

再開される本編については、これまでと同様に、原作漫画の静止画コマに声優の音声や効果音を組み合わせた形式を継続して採用すると発表した。原作漫画の絵柄やコマ割りなどの素材に対して、生成AIを用いた加工や修正を行う予定はないと明確にし、本編全体を生成AIでアニメーション化する計画も一切ないことを強調した。

ファンへの影響と信頼回復への道筋

この事案は、単なる告知ミスを超え、コンテンツ制作におけるAI利用の透明性に対するファンからの懸念を可視化する結果となった。特に『GetBackers』のような長編漫画のファンベースでは、原作者の意図と作品の品質に対する関心が極めて高く、技術的な手法が明確にされない場合、創作の純粋性に対する不安が広がりやすい。

Advertisement

運営側と制作会社は、今後の展開において作者との連携を再確認し、技術的な詳細についてより明確な情報開示を行う方針である。2026年12月からの再開に向けて、視聴者が作品そのものに集中できる環境を整備することが、ブランドイメージの回復と信頼維持にとって不可欠なステップとなっている。