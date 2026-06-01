GenerativeX、グローバル展開加速へ 新規資金調達でサンフランシスコ・ニューヨークにFDE体制を本格展開

生成AI専門のコンサルティングファーム、株式会社GenerativeXが新たな資金調達を発表。国内外の大手企業を支援してきたFDE（Forward Deployed Engineer）モデルを米国にも拡大し、グローバルでの業務変革支援を加速する。人とAIの共創による新しい企業経営のかたちを、セキュアでアジリティの高い基盤の上に実装していく。

株式会社GenerativeX 代表取締役CEO 荒木 れい コーディングエージェントの急速な進化は、ソフトウェア開発だけでなく、あらゆるビジネスプロセスに波及しつつあります。

いま求められているのは、この変化を一部の業務改善にとどめず、戦略から実行までを一気通貫で変革する伴走者です。 当社は創業以来、顧客の現場に深く入り込むFDE（Forward Deployed Engineer）モデルで国内の大手企業を支援してきました。 今回の調達により、サンフランシスコ・ニューヨークにおいてもFDE体制を本格展開し、グローバルでの業務変革支援を加速します。 人とAIが共創する新しい企業経営のかたちを、セキュアでアジリティの高い基盤の上に実装していきます。

荒木社長の2社目となる今回のチャレンジでもご一緒できることを、心から嬉しく思います。 生成AIが社会におけるビッグウェーブであることは、今や疑いの余地はないと考えています。 しかし、ビジネスの現場においては、まだまだ技術の進化に実務の変革が追いついていないのが実態です。 GenerativeX社は、これまでも国内外の大手企業のAI実装を支援してきました。

今後も国内有数の企業のAI変革を通じて、日本企業の競争力を高め、国力発展に大きく寄与していく存在であると確信しております。 同社の描く未来とさらなる飛躍に向け、今後も力強くご支援してまいります。 前回投資以降、GenerativeXは生成AIネイティブなプロファームとして、製薬・金融をはじめとする大企業のAI活用を着実に支援し、力強い成長を遂げてきました。 荒木CEOのリーダーシップのもと、ビジネスとテクノロジーの双方を深く理解する優秀なプロフェッショナル人材が集い、実効性ある価値を提供し続けている点を高く評価しています。

生成AIがあらゆる企業の競争力を左右する時代において、GenerativeXが日本発の生成AI領域を代表するメガベンチャーへと成長することを信じ、Angel Bridgeとして引き続き全力でご支援してまいります。 GenerativeXは急速に進化するAIの潮流を的確に捉え、お客様のビジネスに真に貢献する形でのAI導入を推進しています。 SalesforceのAIエージェントプラットフォーム「Agentforce」のお客様への展開においても緊密に連携しており、同社は日本企業のAI活用を最前線で牽引する存在です。

今後も日本産業全体のAI導入加速に向けて共に取り組むとともに、Salesforceのアセットを生かして同社の事業成長を支援できることを楽しみにしています。 創業初期から支援させていただく中で、大手企業を中心にGenerativeX社のソリューション・サービスを導入する事例が着実に増えてきています。

この実績は、同社が、顧客企業の現場に深く入り込みAIの実装と業務変革を一気通貫で担える、ビジネスとテクノロジー双方を高水準で理解するチームの強さを備えていること、単なるAIツールの導入支援にとどまらず、業務プロセスそのものの変革にコミットしていることの現れだと感じています。 AIと人間の協働による業務変革は本格的な実装フェーズに入ろうとしていますが、同社がその変革において欠かせない企業になることを期待しています。

今回新たに加わった心強い株主の皆様や、既存のパートナーの皆様と連携し、今後も同社の成長をサポートして参ります。 GenerativeX社への出資の機会をいただき、大変嬉しく思っております。 荒木代表とディスカッションさせていただく中で、生成AI等技術進化の激しい時代を見据えた柔軟で先見性のある経営力と、顧客の課題解決にコミットし伴走する会社としての真摯な姿勢に深く感銘を受けました。 今後、GenerativeX社が顧客企業の生産性を向上させる黒子として、不可欠な存在となることを期待しております。

SMBCグループのリソースを活用して、その成長を全力でバックアップさせていただきます。 株式会社GenerativeXは、2023年に設立されたFDEコンサルティングファームです。 AIエージェントを活用したエンタープライズ向けの業務変革支援を専門とし、金融、製薬、製造業など国内外の大手クライアントに対してサービスを提供しています。 東京・丸の内を本社に、米サンフランシスコ、ニューヨークにも拠点を展開し、グローバルでの事業拡大を進めています





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