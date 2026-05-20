Generative AI's rapid evolution and impact on web traffic

This news text discusses the rapid evolution of generative AI from experimental tools to core web behavior and its significant impact on web traffic. It highlights the growth of AI assistant traffic, the surge in ChatGPT visits, and the rise of AI-driven websites in the top growth category.

生成AIは、2025年に実験的なツールからコアなウェブ行動へと急速に進化しました。 AIアシスタントトラフィックは世界で前年比86％急増し、最も成長が速いウェブカテゴリーとなりました。

ChatGPT単独で前年比600億以上の訪問を追加し、世界で6番目に訪問数の多いウェブサイトとなりました。 この勢いは、より広範なAIエコシステム全体に広がっています。 Gemini、Claude、DeepSeek、Grokはすべて、トラフィックと使用時間で世界の上位急成長ウェブサイトにランクインし、アメリカでのAIアシスタントへのエンゲージメントは2024年初頭以来3倍以上に増加しました。 AIの台頭は、より広範なウェブ経済にも影響を与え始めています。

ニュースや教育などの従来の情報カテゴリーへの訪問数は2025年に軟化しており、ユーザーが複数のウェブサイトを直接ナビゲートする代わりに、AI主導の統合にますます依存していることを示しています。 ウェブはますますモバイルファーストになっていますが、ユーザー行動はデバイス間で高度に断片化されたままです。 モバイルは2025年に訪問数の47.6％を占め、2026年第1四半期には初めて世界のウェブ訪問数の半数以上を占めました。

この成長は、インドやインドネシアなどのモバイルファースト市場での採用の増加と、アメリカを含む成熟市場でのモバイル利用の増加によって促進されました。 AIアシスタントもこの分断を埋め始めています。 クロスプラットフォームのAI利用は、2024年初頭から2025年後半にかけて2倍以上になり、ユーザーがブラウザーベースのワークフローとモバイルAI体験の間をますます移動するようになっています。

ブラウザー活動だけでなく、より広い視点で考えると、Sensor Towerのトゥルーオーディエンス指標は、モバイルアプリ、モバイルウェブ、デスクトップウェブ全体のユニークユーザーを測定します。 このより広範なデジタルエコシステム全体で、AlphabetとMetaは世界のアテンション二大寡占を支配し続けており、Googleが2025年の月間平均トゥルーオーディエンス29億ユーザーでリードしています。 AIが加速する中でも、ウェブは少数の支配的なプラットフォームを中心に高度に集中しています。

ブラウザー＆検索エンジンとソーシャルメディアは、2025年に世界で2.4兆以上の訪問を合わせて生み出し、インターネットの主要な発見インフラストラクチャとしての役割を強化しています。 両サブジャンルへの訪問数は2025年に前年比で比較的横ばいでしたが、使用時間は減少し（ソーシャルメディアは−1％、ブラウザー＆検索エンジンは−7％）、AIアシスタントが従来の市場リーダーからエンゲージメントを獲得し始めていることを示唆しています。

ソーシャルメディアはまた、ストリーミングやゲームからAIアシスタント自体に至るまで、カテゴリー全体で最大の発見推進力の1つであり続けました。 一方、新興のAIトラフィックソースは、急速な成長にもかかわらず、全体としては依然として比較的小規模で、ウェブトラフィック全体の1％未満を占めるにとどまっています。 その比較的小規模にもかかわらず、AIはすでに小売から旅行に至るまでのセクター全体で消費者行動に影響を与えています。

例えば、Rufusを利用するAmazon購買者は、Rufusを利用しない購買者の約2倍のコンバージョン率を示しています。 また、生成AI主導のトラフィックは、上位旅行予約サービスへのトラフィックが2024年第1四半期の100万から2026年第1四半期の約300万へと急増するなど、ほとんどのサブジャンルで上昇を続けています





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