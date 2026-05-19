Facebook Japan Partner Expands AR Lens Product Line for Japanese Market

Facebook Japan and leading eyewear manufacturer Warby Parker Laboratories PTE Limited partnered to launch AR Lens products in Japan. Ray-Ban Meta Gen 2 and Oakley Meta are two versions of the AR Lens available for purchase starting May 21 in Japan.

Facebook Japanとメガネ業界大手の仏エシロール・ルックスオティカは5月19日、メガネ型のAIデバイス "Ray-Ban Meta (Gen 2)" と " Oakley Meta " を、21日から日本国内で発売すると発表した。

すでに米国と欧州で販売しているもので、ようやく日本に上陸する。 Ray-Ban Meta (Gen 2) は日常使いに適した軽量設計で、1200万画素の広角カメラを搭載する。 動画では3K Ultra HD撮影が可能だ。 その他、Meta が提供するAIアシスタント "Meta AI" を起動するためのアクションボタンを搭載。

オープンイヤースピーカーは、環境ノイズを抑制しつつ、周囲の音も聞き取れる。 バッテリー駆動時間は最大8時間となる。 Oakley Meta は運動時の利用を想定した "HSTN" と "Vanguard" の2種類を販売する。 共通点として、どちらも豊富なカラーバリエーションから選択でき、Ray-Ban Metaと同じく1200万画素の広角カメラと3K Ultra HD撮影機能を搭載する。

また、オープンイヤースピーカーと防水性能にも対応する。 Vanguard はそれらに加え、防塵性能も備える。 両製品とも、利用者が "ヘイMeta" と呼びかけるだけで、搭載したカメラで景色を撮影できる。 画像データは Meta AIアプリからインポート可能だ。

翻訳機能も搭載しており、発売時点では外国語の看板やメニューなどを認識し、日本語の音声で翻訳して伝えることができるほか、2026年6月には、会話中にリアルタイム翻訳を行う "ライブ翻訳"機能を20カ国語に対応する。 アップデートは翻訳機能以外にも予定しており、"LINE"との連携も準備が進んでいるという。 詳細な時期や内容は今後発表する。

価格はそれぞれ、Ray-Ban Meta（Gen 2）が7万3700円～、Ray-Ban Meta Optics（Gen 2）は8万2500円（度付きレンズ別売り）、Oakley Meta HSTN は7万7220円、Oakley Meta Vanguard は9万6580円で販売する





