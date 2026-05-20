Fabrizzio Faroli監督: "Ayaacsを批判しても大したことじゃない。"

チームの選手たちは監督のやり方に信じ、チーム精神を育み、それが監督の力の最大な部分であると言っている。

アヤックス代表監督Fabrizzio Faroliはアヤックスのパフォーマンスに批判されたことを受け止め、スナイデル、ウェスレイ・スナイデルとの対義語で言った。 ファリオリ監督は意に介するために、予測可能で面白くないと言うことで批判されたが、そんな問題が私にはない。

大切なのは、選手たちが監督のやり方を信じ、その意義を理解しているかどうかだった。 ウェスレイ・スナイデルはアヤックス監督であり親友でもあるが、彼は常にアヤックスらしいサッカーじゃないと言っていた。 彼はモウリーニョ率いるインテルでプレーし、エトーはフルバックのように動いていた。 スナイデルはチームのために尽きました、すべての勝利を取った。

最近、スナイデルがモウリーニョこそが真のスペシャル・ワンだと言っているのを聞く機会があった。 重要なことだ、自分がチームに所属しているかどうかではなく、選手たちに自分たちが大きい何かの一部だという気持ちを与えることができるメンタリティとチームスピリットを育むことができる監督の力だ。 Fabrizzio Faroli監督のPolo時代と同じ基本理念を維持し、就任1カ月目にリーグ優勝を果たした。 ファンは匿名アンケートで監督やスタッフを批判してもよかったと書いたが、不満はなく、彼らはピッチ上でやるべきことが好きな快適さを感じた





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