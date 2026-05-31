Farnellのポッドキャストシリーズ「Top Tech Voices」は今シーズンの新しい2つのエピソードで、神経科学者であり起業家でもあるアンヌ・ロール・ル・クンフ博士と建築家でMITの教授でもあるカルロ・ラッティ教授に登場します。

Farnell のポッドキャストシリーズ「 Top Tech Voices 」は今シーズンの新しい2つのエピソードで、 神経科学 者であり 起業家 でもある アンヌ・ロール・ル・クンフ 博士と 建築家 で MIT の教授でもある カルロ・ラッティ 教授に登場します。

博士は神経科学と世界中のナレッジワーカーとの協力をもとに、従来型の成功の考え方に一石を投じています。 その代わりに実験的なマインドセットを提唱しています。 決断を「固定された約束」ではなく、「小さく検証可能な仮説」として扱うという考え方です。 この考えの中心となるのは「小さな実験」という概念で、まずアイデアを実践し、フィードバックを得て、時間をかけながら改善していくというシンプルで繰り返し可能なアプローチです。

このアプローチは意志決定や大きな変革に頼るのではなく、継続的な学習を通じて持続可能な習慣を構築することに重点を置いています。 ラッティ教授は世界各地で手掛けたプロジェクトや研究をもとに、気候変動、人口の増加、移動パターンの変化などの課題に対して都市がどのように適応できるかを考察します。 ベネチアにおける洪水対策から、都市計画におけるリアルタイムデータの利用まで、「サイバーフィジカル」システムがどのように地域の状況に応じていかに動的に対応できるかについて取り上げています。 意思決定におけるデータの役割も重要なテーマの1つです。

ラッティ教授は、緑地整備からインフラ投資まで、どこが最も介入すべきかを見極めるために、都市のリアルタイムな情報を活用すべきと主張しています。 一方で、データ活用には匿名化やデータの収集方法、使用方法に関する透明性など、プライバシーと信頼のための明確な原則とのバランスが不可欠だと強調しています





PRTIMES_LIFE / 🏆 39. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Farnell Top Tech Voices アンヌ・ロール・ル・クンフ カルロ・ラッティ 神経科学 起業家 建築家 MIT 都市計画 データ活用 プライバシー 信頼

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

特殊ジェルの金属でデータセンターを冷却 都市の持続可能性を担うSusHi Tech Challenge 2025決勝レポート2025年5月８日～10日、アジア最大級のスタートアップ、イノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2025」が開催、9日には世界共通の課題である「持続可能な都市を高いテクノロジーで実現する（Sustainable High City Tech=SusHi Tech）」をテーマとした、グローバルスタートアップピッチコンテスト「SusHi Tech Challenge 2025」の決勝が開催され、日本の3D Architechがグランプリに輝き、賞金1000万円を獲得した。

Read more »

特殊ジェルの金属でデータセンターを冷却 都市の持続可能性を担うSusHi Tech Challenge 2025決勝レポート2025年5月８日～10日、アジア最大級のスタートアップ、イノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2025」が開催、9日には世界共通の課題である「持続可能な都市を高いテクノロジーで実現する（Sustainable High City Tech=SusHi Tech）」をテーマとした、グローバルスタートアップピッチコンテスト「SusHi Tech Challenge 2025」の決勝が開催され、日本の3D Architechがグランプリに輝き、賞金1000万円を獲得した。

Read more »

アーマーテックラボ 川上和吾氏がEC-Council ATC of the Year Award 2025を受賞、トップアウトヒューマンキャピタルもEC-Council CIRCLE OF EXCELLENCE AWARDを4年連続受賞株式会社Armor Tech Labの川上和吾氏がEC-CouncilのATC of the Year Award 2025を受賞、Top Out Human CapitalはEC-Council CIRCLE OF EXCELLENCE AWARDを4年連続受賞。両社とも、サイバーセキュリティ人材育成への取り組みが評価。

Read more »

Farnell's Top Tech Voices Podcast: Exploring the Impact of Neuroscience, AI, and Healthcare Tech on Human Thinking, Behavior, and LifestyleThe second season of Farnell's Top Tech Voices podcast features two new episodes delving into how neuroscience, AI, and healthcare technology are reshaping human thought, behavior, and lifestyle. Dr. Seth Roberts discusses the concept of 'controlled hallucinations' in perception, challenging the notion of a single, objective reality, and the potential of brain-computer interfaces (BCI) to revolutionize the treatment of conditions like epilepsy and paralysis.

Read more »

Tech Japan、経産省「GS-Japan Tech Talent Internship」プログラムに参画。インドを起点に、グローバルサウス諸国でのIT・AI・半導体を含む理系人材の獲得を加速Tech Japan、経産省「GS-Japan Tech Talent Internship」プログラムに参画。インドを起点に、グローバルサウス諸国でのIT・AI・半導体を含む理系人材の獲得を加速 Tech Japan株式会社のプレスリリース

Read more »

TWS HANJIN、足首靱帯負傷でアジアツアー一部変更の可能性 事務所が発表TWS所属事務所PLEDISエンターテインメントは、メンバーHANJINが足首靱帯を負傷し、当面の間激しい動きを控える必要があると発表。今後のスケジュールは柔軟に調整され、「Asia Top Music Festival」は欠席、「Mrs. GREEN APPLE presents CEREMONY」は内容変更の可能性。初のアジアツアーにも影響が出る見込みで、事務所は「アーティストの健康と安全を最優先」としている。

Read more »