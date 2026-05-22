マンチェスター・ユナイテッドのファンは、ペップ・グアルディオラが"騒がしい隣人"マンチェスター・シティを去ることを目前に控え、"祝うな"と告げられている。 パトリス・エヴラは、この突然の退任を"悲しい"と語った。

象徴的な監督は今夏エティハド・スタジアムを去ると公式に発表され、オールド・トラッフォードでは温かく迎えられている。 マンチェスター・ユナイテッドは、同じ街の"青い半球"で10年間指揮を執るカタルーニャ出身のグアルディオラ監督の大きな影の下に置かれてきた。 レッドデビルズは、エティハド・スタジアムに20個のトロフィーが運ばれるのをただ見守るしかなかった。 その内訳はプレミアリーグ6回、チャンピオンズリーグ1回である。

マイケル・キャリックの加入でチームに活力が戻り、専門家は2026-27シーズンにユナイटेडが再び優勝候補になると予測する。 その頃には、グアルディオラはすでに舞台から姿を消しているだろう。 バルセロナとバイエルンを率いた経験を持つ彼は、今シーズン限りで退任し、カラバオ・カップとFAカップのタイトルを追加する見込みだ。 その後、休息を取るか、クリスティアーノ・ロナウドが所属するサウジ・プロリーグ王者アル・ナスルへ移籍するとの噂もある





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