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False Hero PCでリリース、敵攻撃を盗んで戦う26歳開発者のインディーゲーム

False Hero · PCゲーム · インディーゲーム

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False HeroがPC向けに9月22日にリリースされました。主人公は仮面を被った王国の学者の「抜け殻」で、「敵の攻撃手段を盗む」特技を持ち、敵の攻撃に応じてその場で考えながら独自のコンボを組んで戦います。日本語に対応し、価格は2,480円です。本作を一人で開発した26歳のFlorian氏は、初代『DARK SOULS』のような昔のフロム・ソフトウェア作品をプレイした時の「あの感覚」を呼び起こさせる作品と語ります。最大の特徴は「敵の攻撃を奪い取る」要素で、敵の攻撃を奪って習得できます。このアイデアは『DARK SOULS III』の「戦技」システムから着想を得たそうです。また、神殿で新たに解放される能力を駆使してパズルを解く構成は、3Dの『ゼルダの伝説』シリーズに影響を受けたと述べています。リリース後、プレイヤーから「初めて初代『DARK SOULS』をプレイした時のあの感覚をもう一度味わえた」と言われたことが一番嬉しかったそうです。配信直後は難易度が少し高すぎるという声が多く寄せられたため、終盤ボスの難易度調整や回復アイテムの強化機能の追加などのパッチを配信しました。パブリッシャーはコンソールへの移植に向けた準備も進めているとのことです。

False Hero 』が、PC向けに9月22日にリリースされました。 主人公は仮面を被った王国の学者の「抜け殻」で、「敵の攻撃手段を盗む」特技を持ち、敵の攻撃に応じてその場で考えながら独自のコンボを組んで戦います。 日本語にも対応済みで、価格は2,480円です。 元記事では、そんな本作を一人で開発した26歳のFlorian氏にお話をうかがっています。 Florian氏は、本作を初代『DARK SOULS』のような昔のフロム・ソフトウェア作品をプレイした時の「あの感覚」を呼び起こさせる作品と語ります。 最大の特徴は「敵の攻撃を奪い取る」要素で、本を投げつけてくる学者や、レーザーを放つ巨大な目玉など、敵の攻撃を奪って習得できます。 Advertisement このアイデアは、『DARK SOULS III』の「戦技」システムから着想を得たそうです。 また、神殿で新たに解放される能力を駆使してパズルを解く構成は、3Dの『ゼルダの伝説』シリーズに影響を受けたとのことです。 リリース後は、プレイヤーから「初めて初代『DARK SOULS』をプレイした時のあの感覚をもう一度味わえた」と言われたことが一番嬉しかったそうです。 配信直後は難易度が少し高すぎるという声が多く寄せられたため、終盤ボスの難易度調整や回復アイテムの強化機能の追加などのパッチを配信しました。 パブリッシャーはコンソールへの移植に向けた準備も進めているとのことです。

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