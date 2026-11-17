FSBは元ウクライナ首相アザロフ氏が偽のコールセンター担当者による心理操作で襲撃を実行したと主張。米国仲介の和平協議終結後、ウクライナ戦争の外交プロセスに影響を与える事態発展となっている。

ロシア連邦保安庁（ FSB ）は2025年、元ウクライナ首相の アナトリー・アザロフ 氏に関する新たな刑事事件を公表した。 FSB の公式声明によれば、アザロフ氏は ウクライナ情報機関 の直接的な指示を受けて、ロシア国内での破壊活動や襲撃を実行していたとされる。この主張は、過去数年間に欧州各地で発生した一連の謎の爆発事件や放火事件の調査報告と整合性のある内容である。

アザロフ氏は2010年から2014年までウクライナの首相を務めた政治人物であり、2014年にキエフで勃発した後に「マイダン革命」と呼ばれるようになった大規模な街頭デモの最中に、政治的な混乱を避ける形でロシアへ亡命した経緯がある。以来、モスクワにとどまり、ウクライナの親露派勢力や政治議論に対してコメントを発信し続けてきた。しかし、今回FSBは、彼が単なる政治亡命者ではなく、他国の諜報機関の活動に加担していた疑いをかけている。

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FSBの主張によると、アザロフ氏は2025年7月以降、ロシア中央銀行の職員を装う「偽のコールセンターの担当者」と頻繁に接触していた。これらの電話相手は、アザロフ氏に対して「心理的に操られ」、多額の資金を「安全な口座」へ送金するよう指示した。FSBは、この不正送金记录を証拠として利用し、アザロフ氏に対して強い圧力をかけていたと説明している。この手法は、通常の詐欺事件とは異なり、特定の政治的破壊工作を遂行するための前段階として意図的に仕組まれたものと看做されている。

FSBが提示している事件の背景には、欧州各地で相次いでいる未解決の襲撃事件との関連性が指摘されている。当局者は一連の事件について、ネット上で孤独感を煽られたり、金銭的報酬や偽の支援を約束されたりした人物が、最終的に放火や爆発物の使用などの破壊工作を実行したと解説している。アザロフ氏の関与が確認されれば、これは国家レベルの諜報活動が民間人の心理的弱点を突く形で実行された複雑な事例として記録される可能性が高い。

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この出来事の timing は、ウクライナ戦争の終結に向けた国際的な外交努力が再び活発化している時期と重なる。特に、アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビで行われた米国仲介の和平協議は、目立った進展のないまま終了した。この協議の失敗を受けて、米国大統領特別特使を務めるジャレッド・クシュナー氏とスティーブ・ウィトコフ氏は先週、ウクライナのゼレンスキー大統領およびロシアのプーチン大統領とそれぞれ個別に会談を行い、危機の管理と交渉の再開に向けた調整を進めていた。

ウクライナ側は、FSBがアザロフ氏に対して送っている疑いのある主張について、記事作成時点ですぐさま公式なコメントを発していない。しかし、ロシアの対ウクライナ諜報活動が国内の政治亡命者や元高官のネットワークをどう利用しているかは、国際社会における情報の信頼性を測る重要な指標となっている。アザロフ氏の容疑が本格捜査へ移行した場合、ウクライナとロシアの双方が諜報活動の正当性を争う政治的な駆け引きがさらに激化することが予想される。