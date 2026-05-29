FRUITS ZIPPER、新曲「ぱわーオブらぶ」を5月29日配信 ミュージックビデオのティザー映像も本日公開

FRUITS ZIPPERが新曲「ぱわーオブらぶ」を2026年5月29日（金）に配信すると発表した。ミュージックビデオのティザー映像も本日公開する。新曲のメッセージは「ごはんも、おやつも、睡眠も、日常のすべてが重なり合って、この世界はフルパワーになる」というもので、言葉遊びを交えて届けられる。メッセージはFRUITS ZIPPERならではの「KAWAII」パワーとポジティブなエネルギーを詰め込んでおり、子どもから大人、おじいちゃんおばあちゃんまで、世代を超えて愛される楽曲が完成した。

2023年から日本レコード大賞を3年連続受賞し、今年2月には初の東京ドーム公演を成功させ、現在デビュー4周年を記念したアリーナツアーを開催中の FRUITS ZIPPER が新曲「 ぱわーオブらぶ 」を2026年5月29日（金）に配信すると発表した。

ミュージックビデオのティザー映像も本日公開する。 新曲のメッセージは「ごはんも、おやつも、睡眠も、日常のすべてが重なり合って、この世界はフルパワーになる」というもので、言葉遊びを交えて届けられる。 メッセージはFRUITS ZIPPERならではの「KAWAII」パワーとポジティブなエネルギーを詰め込んでおり、子どもから大人、おじいちゃんおばあちゃんまで、世代を超えて愛される楽曲が完成した。

新曲の作詞・作曲は「わたしの一番かわいいところ」などFRUITS ZIPPERの人気曲を数多く手掛けるヤマモトショウが担当し、人と人とのあいだで生まれる「パワーの循環」を描いた、愛とエネルギーがあふれるナンバーとなっている。 本日20時にはミュージックビデオのティザー映像が解禁され、カラフルかつポップな世界観で踊るメンバーたちが登場する。5月31日（日）よりメンバーのソロティザー映像も解禁され本編は6月7日（日）公開予定。

FRUITS ZIPPERは現在、4周年記念アリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』を開催中で、ツアーは折り返しに入っており、残りは香川県、北海道、愛知県、兵庫県、そして福岡県での千秋楽公演を控えている。 さらに、7月15日（水）には5thシングルCDも発売予定で、全国各所でリリースイベントを開催中だ





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