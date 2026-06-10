FRUITS ZIPPER、MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremonyに追加出演決定

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のGrand Ceremonyが6月13日に開催。FRUITS ZIPPERが追加パフォーマンスアーティストとして決定し、総勢12組による特別なステージが実現。NHK生放送、YouTube全球配信などでおくる一日限りの音楽祭典。

国内最大規模の国際音楽賞「 MUSIC AWARDS JAPAN 2026 」の Grand Ceremony が6月13日（土）にTOYOTA ARENA TOKYOで開催される。 このたび、追加パフォーマンスアーティストとして FRUITS ZIPPER が決定した。

本賞は「世界とつながり、音楽の未来を灯す」をコンセプトに掲げ、主要6部門をはじめとする最優秀作品・アーティストを発表する。 授賞式にはFujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師ら12組が出演し、特別なパフォーマンスを披露する。

Grand CeremonyはNHKで生放送され、YouTubeにて全世界配信（一部地域を除く）されるほか、NTTドコモのLemino、ABEMA、radikoでも生配信。 さらにSpotify、TikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームではショートコンテンツも発信される。 一日限りの音楽祭典として期待が高まる





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