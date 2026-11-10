FRB 12月会合で0.5％ポイント利上げ観測 10月CPI上振れで浮上

米労働省が発表した10月の消費者物価指数が予想を上回り、FRBの利上げペース加速観測が強まった。市場では12月8日から9日の会合で0.5％ポイントの利上げが行われる可能性も意識され始めている。

米労働省 が10日に発表した10月の 消費者物価指数 （CPI）が市場予想を上回った。米連邦準備理事会（FRB）の当局者も利上げペースを加速させる可能性に言及したため、金融市場では12月の会合で0.5％ポイントの大幅利上げが実施されるとの観測が浮上している。

金融市場では、12月8日から9日に開かれる連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％ポイントの利上げが決定されるとの見方がほぼ完全に織り込まれている。一方で、0.5％ポイントの利上げが決定される確率は、10日午前半ばの時点で15％近くまで上昇したとされる。

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10月CPIの内容と市場の反応

米労働省が発表した10月のCPIは、前月比で0.4％上昇した。ロイターがまとめたエコノミスト予想の0.3％を上回る結果だった。9月の前月比上昇率は0.6％だったため、伸び率はわずかに鈍化したことになる。

変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは、前月比0.3％の上昇となった。エコノミスト予想の0.2％上昇を上回っており、物価の基調がなお強いことを示す数字として受け止められている。総合指数とコア指数の双方が予想を超えたことが、市場の警戒感を強めた要因となっている。

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金融市場で利上げ幅に関する観測が動いた背景には、CMEフェドウオッチのデータがある。これは金利先物の価格から、各会合での政策金利の変更確率を推計する指標であり、市場参加者の期待を把握する目安として広く利用されている。今回は、CPI発表を受けて0.5％ポイントの利上げ確率が急に高まった形だ。

FRB当局者の見解と物価認識

FRBのウォラー理事は10日、10月のインフレ率が鈍化したとしても、12月の会合で利上げを支持する考えを示した。そのうえで、物価情勢が悪化した場合には0.5％ポイントの大幅利上げを検討する必要があると述べた。インフレ鈍化の兆しがあっても引き締めを緩めない姿勢を明確にした形だ。

米ダラス地区連邦準備銀行のローガン総裁は同じ10日、インフレを抑えるにはFRBが少なくとも、あと2回、0.25％ポイントの利上げを実施する必要があるとの認識を示した。さらに、幅広い物価上昇圧力が経済に定着するのを防ぐため、速やかに行動する必要があるかもしれないと語った。

インフレーション・インサイツのオマイル・シャリフ社長は、CPI発表後に見解を示した。今回の統計には、根強いインフレリスクや、物価上昇圧力を抑えるためにFRBが追加利上げを迫られることへの懸念を和らげる材料がほとんどなかったと指摘している。同氏の評価は、市場の利上げ観測を後押しする内容となった。

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シャリフ社長は、今回のCPIを踏まえると、10月のコア個人消費支出（PCE）価格指数は前月比0.34％上昇する見通しだと分析している。その場合、年率換算では4％を超え、前月から加速することになるという。FRBは2％のインフレ目標をPCE価格指数に基づいて設定しているものの、物価動向を把握するうえではコア指数の方が適切だと見ている。

今後の焦点と借入コストへの影響

今後の焦点は、12月8日から9日のFOMCでFRBがどの程度の利上げ幅を選ぶかにある。市場では0.25％ポイントの利上げが基本線とみられているものの、0.5％ポイントの大幅利上げを選択する可能性も残されている。次の物価統計の結果が、判断を左右する重要な材料になるとみられる。

利上げが実施されれば、住宅ローンや企業向け融資、自動車ローンなどの借入金利が上昇する傾向がある。家計にとっては返済負担が増えるほか、企業にとっては設備投資や資金調達のコストが高まる可能性がある。株式や債券などの金融市場も、利上げ幅の観測に応じて大きく変動しやすい状況が続いている。

FRBの政策判断は、消費者物価指数だけでなくPCE価格指数の動きにも左右される。特にコア指数の推移は、インフレが一時的な要因によるものか、経済全体に定着しつつあるものかを見極める手がかりになる。今回の10月データが示した物価の強さは、12月の会合に向けた議論の出発点として意識されることになりそうだ。