FRB当局者、インフレ懸念で利上げの可能性を示唆 AIの物価抑制効果には懐疑論

米連邦準備理事会（FRB）の当局者らの間で、インフレが近い将来に落ち着かなければ利上げが必要になる可能性があるとの見方が広がっている。一方で、AIがインフレ抑制を後押しするとの見方には懐疑的な声が目立つ。複数の地区連銀総裁が、イラン戦争によるエネルギー価格上昇やAI関連投資の増加が物価を押し上げるリスクを指摘し、金融政策のスタンスをめぐる議論が活発化している。

【ワシントン、２８日ロイター】米連邦準備理事会（ FRB ）の当局者らの間で、 インフレ が近い将来に落ち着かなければ 利上げ が必要になる可能性があるとの見方が広がっている。 一方で、人工知能（AI）が インフレ 抑制を後押しするとの見方には懐疑的な声が目立つようになっている。

セントルイス地区連銀のムサレム総裁は２８日、自身の考える「利上げが必要になり得るシナリオ」を示したうえで、「今後１─２四半期でディスインフレが見られなければ、懸念すべき状況になる」と表明。

「現時点では、リスクは労働市場よりもインフレ側に傾いているというのが私の見解だ」と述べた。 米商務省が２８日発表した４月の個人消費支出（PCE）価格指数は前年比３．８％上昇し、２０２３年５月以来の大幅な伸びとなった。 これは主にイラン戦争に伴うエネルギー価格高騰が要因だった。 この結果を踏まえ、FRB内ではタカ派的な発言が相次いでいる。

クック理事も２７日遅くに同様の見解を示し、「現時点では政策金利を現状維持することが正しい判断だ」としながらも、「関税やイラン戦争、AI関連投資の急増が物価を押し上げているため、必要であれば利上げを行う用意がある」と語った。 一方、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、FRBの金融政策は今後の見通しを踏まえると適切な位置にあるとの認識を示し、短期的なインフレ率はしばらく高止まりするとの見通しを示した。 ただ、「年後半には圧力が和らぐ」とも述べ、楽観的な見通しも示唆した。

しかし、イランとの戦争開始以降、ガソリンや燃料価格が大きく上昇したことで、FRB当局者の間では、エネルギー高が関税由来の物価圧力に重なり、より広範なインフレに波及するのではないかとの議論が活発化している。 そうなれば、金融市場が現在かなり織り込み始めている利上げが必要になる可能性がある。 FRB内でタカ派的な発言が相次いでいることで、議長のウォーシュ氏は難しい立場に置かれる可能性がある。 その大きな理由の一つは、トランプ米大統領が、明確な利下げ期待を込めてウォーシュ氏をFRB議長に選任したからだ。

ウォーシュ氏はここ数カ月、FRBのバランスシート縮小とセットであれば利下げを支持し得るとの考えを示してきた。 また、AIがインフレを押し下げるとの見方も示しており、これも低金利を支持しやすい発想につながる。 しかし、複数の当局者が、AI向けの半導体投資やデータセンター投資の急増は、むしろ物価を押し上げる要因になり得ると主張。 これはウォーシュ氏の見解に対する反論となっている。

シカゴ連銀のグールズビー総裁はさらに踏み込み、AI主導の生産性向上が広く期待されるようになれば、それ自体がインフレを押し上げかねないと論じた。 将来の豊かさへの期待から消費者が今のうちに支出を増やせば、景気の過熱を抑えるために中央銀行は利上げで対応せざるを得なくなると指摘した。 ウィリアムズ氏もこの可能性に言及したが、人々が生産性上昇の加速をどこまで的確に理解できるのかについては、あまり確信が持てない様子だった。

先月のFOMCでは、１９人の政策担当者のうち少なくとも６人が、会合後の声明から「次の一手は利下げが最も可能性が高い」と受け取れる文言を削除すべきだと考えていた。 代わりに、利上げも同程度にあり得ると示唆すべきだという立場だ。 AIのインフレ抑制効果に関する議論は、最終的にどのような結論に至るのかはまだ明確ではないが、ウィリアムズ氏を含む多くの当局者が、その答えを見つけるために深く検討を続けている





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