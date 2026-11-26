米連邦準備理事会が発表した12月のベージュブックによると、中東情勢に起因する燃料費の高騰が物価や消費活動への影響を再び及ぼしている。12地区のうち経済活動が拡大したと報告したのは8地区で、前回の9地区から減少。住宅販売や新車販売の減退や、移民政策強化による労働力不足、AI活用による人材確保の対策などが報告された。

【ワシントン=野一色遥花】米連邦準備理事会（ FRB ）が25日発表した地区連銀経済報告（ ベージュブック ）で 中東情勢 を受けた燃料費の高騰が価格や消費活動に与える影響が再び報告された。

全12地区のうち8地区からは経済活動が「拡大した」との報告があり、前回10月の報告の9地区から減った。

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「拡大」から「変化なし」に転じたのは東部ボストン地区だった。 住宅販売や新車販売が減り、要因は住宅保険料や修理代の上昇との報告があった。 自動車販売業者のなかには損失を出してでも新車を売り払う場合もあった。 労働市場では一部の製造業者が移民政策の強化を受けた労働力不足を報告した。